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15:23 (мск), источник: АиФ Уфа

На участке улицы Кирова в Уфе с 11 января временно закроют движение

Здесь будут проводиться работы по газоснабжению.

В Уфе с 11 января по улице Кирова будет временно закрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Движение на период с 11 января по 13 января будет закрыто на участке протяженностью 150 м от улицы Ленина до торгового павильона (ул. Ленина, 31/33а). Здесь будут проводится работы по газоснабжению административного здания.

Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, автомобилистов — заранее планировать свой маршрут.

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