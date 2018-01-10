На участке улицы Кирова в Уфе с 11 января временно закроют движение

В Уфе с 11 января по улице Кирова будет временно закрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Движение на период с 11 января по 13 января будет закрыто на участке протяженностью 150 м от улицы Ленина до торгового павильона (ул. Ленина, 31/33а). Здесь будут проводится работы по газоснабжению административного здания.