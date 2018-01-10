На участке улицы Кирова в Уфе с 11 января временно закроют движение
Здесь будут проводиться работы по газоснабжению.
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Здесь будут проводиться работы по газоснабжению.
В Уфе с 11 января по улице Кирова будет временно закрыто движение транспорта, сообщает
Движение на период с 11 января по 13 января будет закрыто на участке протяженностью 150 м от улицы Ленина до торгового павильона (ул. Ленина, 31/33а). Здесь будут проводится работы по газоснабжению административного здания.
Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, автомобилистов — заранее планировать свой маршрут.