Масштабное событие готовится во Владивостоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что такое мероприятие уже 20 лет проходит в Санкт-Петербурге, и теперь город на Неве будет проводить его в нечетные годы, а Владивосток — в четные. В подготовке к масштабному мероприятию задействованы профильные департаменты.
Размещение выставки запланировано на Набережной Цесаревича, принадлежащей «Дальневосточному центру судостроения и судоремонта». Ожидается, что в военно-морском салоне примут участие не менее двух тысяч человек и около двухсот организаций. Основными направлениями выставки станут: военные корабли и морская техника, гражданское судостроение, различные виды вооружения воздушных и сухопутных сил, востребованные на рынках Юго-Восточной Азии.
Напомним, международный военно-морской салон является одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Его организатор выступает министерство промышленности и торговли России.
В прошлом году в Санкт-Петербурге, как пишет РГ, участниками салона стали более четырехсот предприятий судостроительной отрасли из более чем тридцати стран, из них пятьдесят — это иностранные компании. Свою продукцию здесь представили производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий продукции двойного и гражданского назначения.