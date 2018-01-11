Масштабное событие готовится во Владивостоке

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что такое мероприятие уже 20 лет проходит в Санкт-Петербурге, и теперь город на Неве будет проводить его в нечетные годы, а Владивосток — в четные. В подготовке к масштабному мероприятию задействованы профильные департаменты.

Размещение выставки запланировано на Набережной Цесаревича, принадлежащей «Дальневосточному центру судостроения и судоремонта». Ожидается, что в военно-морском салоне примут участие не менее двух тысяч человек и около двухсот организаций. Основными направлениями выставки станут: военные корабли и морская техника, гражданское судостроение, различные виды вооружения воздушных и сухопутных сил, востребованные на рынках Юго-Восточной Азии.

Напомним, международный военно-морской салон является одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Его организатор выступает министерство промышленности и торговли России.