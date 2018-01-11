Миллиардер Баффет назвал возможных преемников

The Wall Street Journal приводит слова самого Баффета: «Они являются теперь двумя ключевыми фигурами в Berkshire в плане наследования». «На месте этих двух человек я бы стремился набраться больше опыта в руководстве всей группой компаний перед тем, как взять бразды правления на себя», — добавил миллиардер. 87-летний Баффет в среду заявил, что у него крепкое здоровье, но очередные 10 лет во главе Berkshire Hathaway будет «слишком долгим сроком».