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16:16 (мск), источник: ivbg.ru

Дрозденко защитил Ленинградскую область от чумы еще на один год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, которое продлит меры по защите региона от угрозы распространения вируса африканской чумы свиней, сообщили ivbg.ru в пресс-службе областной администрации.

Источник: РИА "Новости"

Распоряжение продлит ограничения, действующие на территории Ленинградской области с 2012 года сроком на один год. К таким мерам относятся:

запрет на поставки свиней;.

запрет на поставки свиноводческой продукции и кормов из неблагоприятных по чуме свиней регионов и хозяйств, имеющих низкий уровень зоосанитарной защиты;.

имеющих низкий уровень зоосанитарной защиты;.

создание по границе региона буферной зоны, свободной от содержания свиней, и ряд других контрольно-надзорных мероприятий.

Особые условия в сфере сельского хозяйства, установленные на территории региона в течение последних семи лет, позволили увеличить производство свинины на 20% или до 40 000 тонн в год. Кроме того, в 2018 году в Ленобласти планируют введение еще двух крупных свиноводческих комплексов на 160 тысяч голов.

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