Дрозденко защитил Ленинградскую область от чумы еще на один год

Распоряжение продлит ограничения, действующие на территории Ленинградской области с 2012 года сроком на один год. К таким мерам относятся:

Особые условия в сфере сельского хозяйства, установленные на территории региона в течение последних семи лет, позволили увеличить производство свинины на 20% или до 40 000 тонн в год. Кроме того, в 2018 году в Ленобласти планируют введение еще двух крупных свиноводческих комплексов на 160 тысяч голов.