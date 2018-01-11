Возобновилось авиасообщение между Чебоксарами и Уфой

По данным регионального Минтранса, с 10 января самолетом из Чебоксар в Уфу и в обратном направлении можно улететь по понедельникам, средам и пятницам. Перевозки осуществляет ГУП Оренбургской области «Аэропорт «Оренбург» (авиакомпания «Оренбуржье» — ИФ).

Направление Уфа- Чебоксары- Уфа вошло в перечень субсидируемых авиамаршрутов между регионами России на 2018 год. Аналогичные перелеты ранее осуществлялись с 2013 года до осени 2017 года.

В пресс-службе ООО «Международный аэропорт Чебоксары» агентству «Интерфакс-Поволжье» уточнили, что в 2017 году полеты на маршруте Чебоксары — Уфа выполняла авиакомпания Dexter (c середины февраля до сентября включительно).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Dexter в сентябре 2017 года полностью прекратила выполнение регулярных рейсов в Приволжском федеральном округе (ПФО) из-за их убыточности в связи с ухудшением условий субсидирования.

Кроме того в пресс-службе аэропорта Чебоксары агентству сообщили, что авиакомпания «Псковавиа» продолжает отменять рейсы на направлении Чебоксары — Санкт-Петербург, в настоящее время поступили уведомления об отмене рейсов 12, 15 и 19 января (выполняет рейсы по понедельникам и пятницам — ИФ).

Ранее «Псковавиа» отменила рейсы Чебоксары — Санкт-Петербург на две недели — с 22 декабря до 8 января, в том числе, дополнительный рейс 2 января. Причиной отмены авиакомпания назвала низкую загрузку.

В конце октября «Псковавиа» временно приостановила обслуживание рейсов на направлении Санкт-Петербург — Чебоксары, мотивируя это недостаточной продажей билетов. Перелеты по маршруту планировалось возобновить 12 декабря 2017 года. Другие авиакомпании на этом направлении не работают.