Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Люди определили больных по лицу
Тирамису и каша: чем звездные шеф-повара кормят своих детей
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Кристина Орбакайте появилась на публике с новой прической
«Иран сейчас как СССР в начале 80-х»Руководство Ирана изъяло из школьной программы английский язык
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Мать о сыне, осужденного за изнасилование Шурыгиной: такой худой
Мурадов: Запад готовится признать Крым российским
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
Эксперты оценили риски ареста золотовалютных резервов РФ в США
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
9Умер Михаил Державин
8Скончался композитор Владимир Шаинский
16:11 (мск), источник: Интерфакс

Возобновилось авиасообщение между Чебоксарами и Уфой

Чебоксары. 11 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Возобновилось авиасообщение между Чебоксарами и Уфой, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

По данным регионального Минтранса, с 10 января самолетом из Чебоксар в Уфу и в обратном направлении можно улететь по понедельникам, средам и пятницам. Перевозки осуществляет ГУП Оренбургской области «Аэропорт «Оренбург» (авиакомпания «Оренбуржье» — ИФ).

Направление Уфа- Чебоксары- Уфа вошло в перечень субсидируемых авиамаршрутов между регионами России на 2018 год. Аналогичные перелеты ранее осуществлялись с 2013 года до осени 2017 года.

В пресс-службе ООО «Международный аэропорт Чебоксары» агентству «Интерфакс-Поволжье» уточнили, что в 2017 году полеты на маршруте Чебоксары — Уфа выполняла авиакомпания Dexter (c середины февраля до сентября включительно).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Dexter в сентябре 2017 года полностью прекратила выполнение регулярных рейсов в Приволжском федеральном округе (ПФО) из-за их убыточности в связи с ухудшением условий субсидирования.

Кроме того в пресс-службе аэропорта Чебоксары агентству сообщили, что авиакомпания «Псковавиа» продолжает отменять рейсы на направлении Чебоксары — Санкт-Петербург, в настоящее время поступили уведомления об отмене рейсов 12, 15 и 19 января (выполняет рейсы по понедельникам и пятницам — ИФ).

Ранее «Псковавиа» отменила рейсы Чебоксары — Санкт-Петербург на две недели — с 22 декабря до 8 января, в том числе, дополнительный рейс 2 января. Причиной отмены авиакомпания назвала низкую загрузку.

В конце октября «Псковавиа» временно приостановила обслуживание рейсов на направлении Санкт-Петербург — Чебоксары, мотивируя это недостаточной продажей билетов. Перелеты по маршруту планировалось возобновить 12 декабря 2017 года. Другие авиакомпании на этом направлении не работают.

Согласно расписанию аэропорта Чебоксары, помимо Уфы и Санкт-Петербурга из столицы республики выполняются регулярные авиаперевозки в Москву (авиакомпании «Победа» и Nordwind).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Генштаб рассказал об атаковавших базы России в Сирии дронах
Возмутивший сенаторов учебник истории отправили на экспертизу
Россияне в 2017 году потратили больше, чем планировали
Замначальника «Матросской Тишины» уволили после скандала
Врачей кардиодиспансера уволили из-за застолья на рабочем месте
«Секретные материалы» лишились агента Скалли
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм Пока главный тренер команды Зинедин Зидан призывает мыслить позитивно, в раздевалке разгорается конфликт между Криштиану Роналду и испанскими игроками
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь