Хабаровский край получит почти шесть миллиардов рублей на аэропорты

Источник: Восток Медиа

«В рамках федеральной целевой программы будут выделяться средства на содержание взлётно-посадочных полос. Наша задача — построить там современные аэровокзальные комплексы. Мы уже начали с Николаевска-на-Амуре. Дальше продолжим создавать комфортные условия для авиаперевозок и в других отдалённых поселениях, в том числе развивать парк самолётов», — рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Аэропорту Охотска планируют выделить 2,8 миллиарда рублей, Аяна — 1,7 миллиарда рублей, Херпучи — 1,4 миллиарда рублей. Эти объекты были выбраны неслучайно — в 2014 году их передали в федеральную собственность.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ранее в рамках программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» по аэропортам Охотска, Аяна и Херпучи уже провели проектно-изыскательские работы на общую сумму 187,9 миллиона рублей. Это позволит приступить к модернизации объектов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в декабре 2017 года, председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу до 1 сентября 2018 года выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета на реконструкцию аэропортов Аян (Мунук), Охотск, Херпучи и Хурба в Хабаровском крае.