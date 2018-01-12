Для «Обхода Хабаровска» начали укладывать основание путепровода

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщил начальник хабаровского территориального управления «Региональной концессионной компании» Евгений Лепустин, возведение объекта идёт в соответствии с графиком, оно не останавливалось даже на время новогодних каникул. По информации службы по связям с общественностью группы компаний «ВИС», сейчас работы развёрнуты по всей длине трассы, протяжённость которой составляет почти 27 километров.

На 80% выполнен снос деревьев и кустарников, на трёх секциях эти работы полностью закончили. Объём грунта, который уложен в основание земляного полотна, приближается к миллиону кубометров, в одной из секций протяжённостью 1,5 километра эту задачу уже выполнили, в другой — 1,2 километра — вскоре завершат. Устройство свайного основания путепровода в секции № 8 будущей трассы уже началось.