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03:57 (мск), источник: Восток Медиа

Для «Обхода Хабаровска» начали укладывать основание путепровода

Над трассой «Обход Хабаровска» подрядчики трудились все новогодние каникулы. Сейчас на строительстве автомагистрали занято более 400 человек и 300 единиц спецтехники.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщил начальник хабаровского территориального управления «Региональной концессионной компании» Евгений Лепустин, возведение объекта идёт в соответствии с графиком, оно не останавливалось даже на время новогодних каникул. По информации службы по связям с общественностью группы компаний «ВИС», сейчас работы развёрнуты по всей длине трассы, протяжённость которой составляет почти 27 километров.

На 80% выполнен снос деревьев и кустарников, на трёх секциях эти работы полностью закончили. Объём грунта, который уложен в основание земляного полотна, приближается к миллиону кубометров, в одной из секций протяжённостью 1,5 километра эту задачу уже выполнили, в другой — 1,2 километра — вскоре завершат. Устройство свайного основания путепровода в секции № 8 будущей трассы уже началось.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», строительство автомагистрали началось 14 ноября 2017 года. Она соединит три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». Общая стоимость проекта — около 40 миллиардов рублей, около четверти из которых обязуется вложить частный партнёр. По словам мэра, город мечтал об «Обходе Хабаровска» 20 лет. Дорогу будут строить на муниципальном сланце.

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