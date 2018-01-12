Автобусникам Хабаровска предложили уволиться и перейти в троллейбусники
Сегодня в муниципальном автотранспортном предприятии пройдёт общее собрание коллектива.
Сегодня в муниципальном автотранспортном предприятии пройдёт общее собрание коллектива.
Сотрудникам МУП «Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» предложено уволиться и в полном составе перейти на работу в недавно созданное МУП «Городской электрический транспорт».
— Завтра, 12 января мы обсудим с коллективом предприятия поступившее предложение о переходе всем составом в «Горэлектротранс», — говорит Василий Остапенко. — В случае, если МУП «ХПАТП-1» будет ликвидировано, под сокращение попадут 786 человек — водители и кондукторы.
Напомним, именно за этот вариант агитировал автотранспортников бывший директор обанкротившегося «Хабаровского
При этом напомним, что не далее как вчера начальник управления транспорта администрации города Хабаровска Сергей Суковатый в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» официально заявил:
— Все разговоры о том, что автопарк и маршруты ХПАТП-1 перейдут новому МУП «ГЭТ» — не более чем домыслы.