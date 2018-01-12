Региональные власти намерены добавить Красноярску на благоустройство еще 2 млрд рублей

Томенко отметил, что 2018 год будет ключевым для подготовки Красноярска к проведению Зимней универсиады — 2019, поэтому необходимо тщательно спланировать все мероприятия. Часть средств на них в бюджетах города и края уже предусмотрена, но некоторые суммы, запланированные на 2019 год, необходимо перенести на 2018-й. Кроме того, с учетом поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Александра Усса, финансовая поддержка столицы края будет усилена — регион планирует добавить на благоустройство города еще порядка 2 млрд рублей.

Сергей Еремин рассказал обо всех предлагаемых направлениях расходов в рамках этой суммы и в целом о планах на год. По его словам, предстоит большой объем работы: провести благоустройство на территории города и на всех знаковых городских объектах, провести ремонт и сделать подсветку фасадов домов, продолжить переселение граждан из аварийного жилья, отремонтировать дороги, осветить улицы, приобрести спецтехнику для уборки улиц и т. д. Чтобы краевые средства поступили в город и можно было начинать проводить конкурсные процедуры, Правительство края предложит депутатам краевого парламента внести изменения в главный финансовый документ значительно раньше, чем это делается обычно.