Почему в Молдове стали платить еще больше налогов
Почему в Молдове стали платить еще больше налогов — данные конфедерации профсоюзов.
Почему в Молдове стали платить еще больше налогов — данные конфедерации профсоюзов.
КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. После того, как в декабре 2018 года парламент страны принял поправки в Налоговый кодекс, размер годового налогооблагаемого дохода для физических лиц, на основании которого установлены налоговые ставки, был изменен, сообщил
По его словам, которые приводит
А лица, доход которых в течение всего текущего года превысит 33 тысячи леев, будут платить налог в размере 18 процентов.
Саинчук отметил, что размер ежегодного личного освобождения (годовой выплаты представителям
«К сожалению, это произошло не на том уровне, что требовали специалисты НКПМ, считающие, что сумма личного освобождения должна быть равна прожиточному минимуму», — сказал Саинчук.