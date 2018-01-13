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16:51 (мск), источник: Sputnik.md

Почему в Молдове стали платить еще больше налогов

Почему в Молдове стали платить еще больше налогов — данные конфедерации профсоюзов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. После того, как в декабре 2018 года парламент страны принял поправки в Налоговый кодекс, размер годового налогооблагаемого дохода для физических лиц, на основании которого установлены налоговые ставки, был изменен, сообщил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук.

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По его словам, которые приводит пресс-служба НКПМ, сумма налогооблагаемого дохода, с которого удерживается подоходный налог в размере 7%, в этом году увеличилась до 33000 леев в сравнении с 31140 леями в 2017 году.

А лица, доход которых в течение всего текущего года превысит 33 тысячи леев, будут платить налог в размере 18 процентов.

Саинчук отметил, что размер ежегодного личного освобождения (годовой выплаты представителям социально-уязвимых слоев населения — ред.) был увеличен в 2018 году с 10,62 тысячи леев, как было в 2017 года, до 11,28 тысячи леев.

«К сожалению, это произошло не на том уровне, что требовали специалисты НКПМ, считающие, что сумма личного освобождения должна быть равна прожиточному минимуму», — сказал Саинчук.

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