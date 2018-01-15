В Хабаровском крае компания отдала своим работникам четыре миллиона рублей

Проблема возникла в Вяземском муниципальном районе. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку на предприятии «Амурметалл-ресурс» и установили, что руководство компании не выплатило работникам крупную сумму денег. Чтобы восстановить трудовые права сотрудников, директору организации внесли представление, которое тот уже рассмотрел и удовлетворил. Задолженность погасили в полном объёме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, руководителя ООО «Амурметалл-ресурс» привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему пришлось заплатить штраф.