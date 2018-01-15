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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае компания отдала своим работникам четыре миллиона рублей

В Хабаровском крае работники ООО «Амерметалл-ресурс» не могли добиться возвращения зарплаты. В общей сложности им задолжали больше четырёх миллионов рублей. Вернуть деньги удалось благодаря вмешательству прокуратуры.

Проблема возникла в Вяземском муниципальном районе. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку на предприятии «Амурметалл-ресурс» и установили, что руководство компании не выплатило работникам крупную сумму денег. Чтобы восстановить трудовые права сотрудников, директору организации внесли представление, которое тот уже рассмотрел и удовлетворил. Задолженность погасили в полном объёме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, руководителя ООО «Амурметалл-ресурс» привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему пришлось заплатить штраф.

В 2017 году в результате прокурорского вмешательства работникам предприятий и организаций выплатили в общей сложности 480 миллионов рублей долга. Сотрудники ведомства продолжают надзорную деятельность в этом направлении, на постоянной основе проводят проверки соблюдения законодательства в этой сфере.

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