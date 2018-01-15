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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

«Газпром» собрался заняться извлечением гелия-3 в Восточной Сибири

В настоящее время гелий-3 не добывается из природных источников.

«Газпром» хочет заказать разработку технологии извлечения изотопа гелий-3 из гелийсодержащего природного газа, сообщает «Интерфакс». Соответствующий запрос компания намерена объявить в марте.

Бюджет исследования — 81 млн руб. Срок его выполнения — до мая 2021 года.

В сообщении компании отмечается, что эта разработка пригодится для освоения крупнейших месторождений Восточной Сибири — Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область), которые содержат большое количество гелия. К их освоению «Газпром» приступает в настоящее время.

Гелий-3 способен вступать в термоядерную реакцию с дейтерием, и этот процесс многие считают потенциальным источником дешевой энергии. Использование так называемого «лунного реагента» выгодно отличается от часто упоминаемого дейтерий-тритиевого синтеза тем, что в ходе реакции образуются свободные протоны, а не нейтроны.

Легкий изотоп гелия составляет менее одной миллионной от общего количества этого вещества на Земле, однако с 1948 года его регулярно выделяют и используют для исследований в области сверхнизких температур. Напротив, большие количества гелия-3 содержатся в аморфном лунном грунте — реголите, где образовались под воздействием солнечного ветра.

В настоящее время гелий-3 не добывается из природных источников.

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