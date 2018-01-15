«Газпром» собрался заняться извлечением гелия-3 в Восточной Сибири
В настоящее время гелий-3 не добывается из природных источников.
В настоящее время гелий-3 не добывается из природных источников.
«Газпром» хочет заказать разработку технологии извлечения изотопа гелий-3 из гелийсодержащего природного газа, сообщает «Интерфакс». Соответствующий запрос компания намерена объявить в марте.
Бюджет исследования — 81 млн руб. Срок его выполнения — до мая 2021 года.
В сообщении компании отмечается, что эта разработка пригодится для освоения крупнейших месторождений Восточной Сибири — Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область), которые содержат большое количество гелия. К их освоению «Газпром» приступает в настоящее время.
Легкий изотоп гелия составляет менее одной миллионной от общего количества этого вещества на Земле, однако с 1948 года его регулярно выделяют и используют для исследований в области сверхнизких температур. Напротив, большие количества гелия-3 содержатся в аморфном лунном грунте — реголите, где образовались под воздействием солнечного ветра.
В настоящее время гелий-3 не добывается из природных источников.