Дальневосточные рыбаки выдвигают делегатов на отраслевой съезд

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Предприятия рыбохозяйственого комплекса России готовятся к отраслевому съезду. Ведущие предприятия Камчатского и Приморского краёв, направят по десять делегатов на IV Съезд работников рыбного хозяйства, который состоится в Москве 27 февраля. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошлой неделе в компании «Океанрыбфлот», которое является лидером рыбодобывающей отрасли Камчатского края, состоялось собрание по выдвижению делегатов на отраслевой съезд. Определены десять кандидатур, которые представят предприятие в Москве в конце февраля. Аналогичное собрание прошло и в приморской компании «Доброфлот», где тоже выбрали десять делегатов.

Как РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, съезд собирается по инициативе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). В Приморье идею проведения рыбацкого съезда обсудили и одобрили в ходе заседания совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, которое прошло во Владивостоке в начале декабря прошлого года.