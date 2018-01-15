Дальневосточные рыбаки выдвигают делегатов на отраслевой съезд
Представители Приморья и Камчатки — среди первых.
Представители Приморья и Камчатки — среди первых.
Предприятия рыбохозяйственого комплекса России готовятся к отраслевому съезду. Ведущие предприятия Камчатского и Приморского краёв, направят по десять делегатов на IV Съезд работников рыбного хозяйства, который состоится в Москве 27 февраля. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
На прошлой неделе в компании «Океанрыбфлот», которое является лидером рыбодобывающей отрасли Камчатского края, состоялось собрание по выдвижению делегатов на отраслевой съезд. Определены десять кандидатур, которые представят предприятие в Москве в конце февраля. Аналогичное собрание прошло и в приморской компании «Доброфлот», где тоже выбрали десять делегатов.
Предполагается, что в ходе съезда будут рассмотрены актуальные отраслевые вопросы, а именно распределение долей квот на добычу водных биоресурсов на период после 2018 года, реализация программы «квоты под киль», а также предложение вывести из «исторического принципа» распределение квот на добычу краба. Еще одним вопросом, который дальневосточные рыбаки хотели бы обсудить на съезде, является ситуация со Свободным портом Владивосток. По действующему в этой области законодательству, резидентом Свободного порта могут выступать только компании, занимающиеся новым видом деятельности, что перекрывает дорогу в Свободный порт всем рыболовецким предприятиям.