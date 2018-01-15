Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Актриса Елена Корикова удивила Сеть новыми фотографиями - СМИ
СМИ: родители Шурыгиной вынуждены бежать из города
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
06:14 (мск), источник: Восток Медиа

Дальневосточные рыбаки выдвигают делегатов на отраслевой съезд

Представители Приморья и Камчатки — среди первых.

Источник: Reuters

Предприятия рыбохозяйственого комплекса России готовятся к отраслевому съезду. Ведущие предприятия Камчатского и Приморского краёв, направят по десять делегатов на IV Съезд работников рыбного хозяйства, который состоится в Москве 27 февраля. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошлой неделе в компании «Океанрыбфлот», которое является лидером рыбодобывающей отрасли Камчатского края, состоялось собрание по выдвижению делегатов на отраслевой съезд. Определены десять кандидатур, которые представят предприятие в Москве в конце февраля. Аналогичное собрание прошло и в приморской компании «Доброфлот», где тоже выбрали десять делегатов.

Как РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, съезд собирается по инициативе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). В Приморье идею проведения рыбацкого съезда обсудили и одобрили в ходе заседания совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, которое прошло во Владивостоке в начале декабря прошлого года.

Предполагается, что в ходе съезда будут рассмотрены актуальные отраслевые вопросы, а именно распределение долей квот на добычу водных биоресурсов на период после 2018 года, реализация программы «квоты под киль», а также предложение вывести из «исторического принципа» распределение квот на добычу краба. Еще одним вопросом, который дальневосточные рыбаки хотели бы обсудить на съезде, является ситуация со Свободным портом Владивосток. По действующему в этой области законодательству, резидентом Свободного порта могут выступать только компании, занимающиеся новым видом деятельности, что перекрывает дорогу в Свободный порт всем рыболовецким предприятиям.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Автомобилисты Приморья не боятся уйти на дно
Жители Хабаровского края объяснили, почему они гордятся своим регионом
В КПРФ отреагировали на заявление Путина о коммунизме
Клинцевич: США ищут причины, чтобы не уходить из Сирии
Французская полиция задержала бизнесмена по делу Керимова
Трамп не допускал оскорблений в адрес стран третьего мира
Глава Союза журналистов Москвы дал совет главе СКР
Лидер Афганистана: без поддержки США мы не продержимся и полгода
РАН: цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь