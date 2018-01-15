В Волжском в рамках комплексного развития территорий строится детский сад

Комплексное развитие территорий — приоритет развития волгоградского региона. Сегодня в области строители возводят жилые дома, дороги к ним, а также социальные объекты. В этом году в рамках госпрограммы «Жилище» на строительство инфраструктурных объектов будет выделено 370 миллионов рублей.
В жилом микрорайоне города Волжского, где сегодня проживают свыше полутора тысяч граждан, продолжаются активные работы по комплексному благоустройству. Речь идет о строительстве детского сада.
Работы по его возведению начались в прошлом году, дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест и, согласно проекту, будет отвечать самым современным стандартам. В трехэтажном кирпичном здании планируется разместить 12 групп, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также бассейн. Для жителей микрорайона появление такого значимого объекта инфраструктуры крайне важно, ведь детский сад будет располагаться в шаговой доступности.
Сегодня здесь ведутся отделочные работы первого и второго этажа. Запускается отопление. Идут также электромонтажные работы. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется уже в сентябре. При строительстве используются новые технологии — трехслойные панели. Это позволяет в кратчайшие сроки возводить здания и обеспечивать высокое качество.
Средства на строительство детского сада впервые выделены в рамках федеральной программы «Жилище». Ход работ на социальном объекте 15 января проинспектировал глава региона.
Сам микрорайон «Радужный» расположен в географическом центре города-спутника. Часть из 12 возведенных здесь домов построена по госпрограмме «Жилье для российской семьи». До 2021 года, согласно проекту, здесь появится еще 23 многоэтажки. В микрорайоне также обеспечена транспортная доступность — возведена подъездная дорога.
Создание комфортных условий для жителей — приоритет долгосрочной стратегии развития волгоградского региона. В этом году в рамках госпрограммы «Жилище» на строительство инфраструктурных объектов будет выделено 370 миллионов рублей. Это позволит продолжить работы по комплексному благоустройству.