«Существенный риск для инфляции» назвал Акишев
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Об этом рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Вместе с тем он отметил, что влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия мер по ужесточению
Оценки инфляции на стороне спроса, по данным НБ РК, демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году в виду слабости внутреннего спроса.
«Базовая инфляция (инфляция за исключением плодоовощной продукции, энергоносителей, регулируемых услуг), в декабре осталась неизменной и составила 6,2 процента. Благоприятным фактором стало сокращение разрыва в уровне инфляции по регионам. В декабре разница составила 1,3 процентных пункта, что свидетельствует о более однородном формировании инфляционных процессов на региональном уровне», — сказал Акишев.
Председатель Нацбанка сообщил, что инфляция по итогам прошедшего года сложилась на уровне 7,1 процента, то есть в середине целевого коридора 2017. Сложившееся значение оказалось ниже прогнозируемых параметров, так как ее уровень ожидался ближе к верхней границе коридора — 7,5−7,7 процента.
«Замедление инфляции вызвано во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг. В частности в декабре снизились цены на бензин после их удорожания в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге», — сказал Акишев, отвечая на вопрос СМИ.
Также председатель Нацбанка рассказал, что со стороны внешнего сектора на уровень инфляции благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках.
«С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены», — проинформировал Данияр Акишев.