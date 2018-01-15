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18:34 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградский ОНФ проинспектировал новые дорожные объекты региона

Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели выездную проверку качества строительства двух крупных дорожных объектов региона — нулевой Продольной магистрали и мостового перехода через реку Ахтуба. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Завершение строительства и открытие движения автомобильного транспорта по двум указанным автомагистралям состоялось в конце прошлого года. Однако в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах. По итогам рейда активисты Народного фронта отметили высокое качество работ по укладке дорожного полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона на всем протяжении рокадной дороги, а также всей сопутствующей инфраструктуры — ограждающих бордюрных камней, ливневой канализации, откосов, знаков, разметки, освещения.

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Покрытие полотна мостового перехода через реку Ахтуба также не вызвало нареканий. Однако на участке дороги мостовой части, расположенной вблизи жилых дачных массивов, стекла многих шумоизоляционных экранов разбиты или треснуты. Опасения общественников вызвала ситуация на спуске моста в сторону города Волжский: как таковой съезд с моста в сторону улицы Пушкина здесь полностью отсутствует, нет никаких дорожных знаков, разделительная полоса не видна, установлены только пластмассовые ограждения. Фактически лишенные ориентиров, водители едут наугад, зачастую выезжая на встречную полосу. Такая некачественная организация дорожного движения уже привела к нескольким дорожно-транспортным происшествиям на данном участке мостового перехода после его открытия. В ходе рейда участники инспекции ОНФ стали свидетелями двух ДТП.

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«Отсутствие разметки, которая, согласно ГОСТу Р-52289−2004, является одним из средств организации и регулирования дорожного движения, является грубейшим нарушением при запуске в эксплуатацию дорожных объектов. Здесь недоработка и со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения, чья прямая обязанность — обеспечивать безопасность дорожного движения, в том числе проверять соответствие дорожных знаков и разметки нормативным требованиям. Инфраструктура трассы над проспектом Ленина в городе Волжский не реализована в полной мере. Мост был открыт для движения “сырым”, не доделанным», — считает член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Армен Оганесян.

По итогам проведенного рейда волгоградскими активистами Общероссийского народного фронта инициировано обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения.

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