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05:55 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае коммунальщикам помогли добиться своей зарплаты

В Хабаровском крае вмешательство прокуратуры позволило сотрудникам коммунальной организации получить свою зарплату. Долг перед работниками составил больше 2,1 миллиона рублей.

Проблемное муниципальное предприятие функционирует в Тугуро-Чумиканском районе. Прокуроры в ходе надзорной деятельности выявили нарушения требований трудового законодательства: выплата денег проводилась не своевременно и не в полном объёме. МУП «ЖКХ-Восход» задолжало своим работникам зарплату за ноябрь 2017 года.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору предприятия, чтобы тот устранил выявленные нарушения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, акт реагирования в МУП «ЖКХ-Восход» рассмотрели, задолженность уже погасили в полном объёме. Коммунальную организацию и её директора привлекли к административной ответственности — придётся заплатить штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Например, работникам ООО «Амурметалл-ресурс» руководство задолжало больше четырёх миллионов рублей. Вернуть их удалось только после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура. За 2017 год благодаря сотрудникам ведомства в крае выплатили в общей сложности 480 миллионов рублей долга.

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