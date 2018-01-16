В Хабаровском крае коммунальщикам помогли добиться своей зарплаты

Проблемное муниципальное предприятие функционирует в Тугуро-Чумиканском районе. Прокуроры в ходе надзорной деятельности выявили нарушения требований трудового законодательства: выплата денег проводилась не своевременно и не в полном объёме. МУП «ЖКХ-Восход» задолжало своим работникам зарплату за ноябрь 2017 года.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору предприятия, чтобы тот устранил выявленные нарушения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, акт реагирования в МУП «ЖКХ-Восход» рассмотрели, задолженность уже погасили в полном объёме. Коммунальную организацию и её директора привлекли к административной ответственности — придётся заплатить штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.