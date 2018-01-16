В Хабаровском крае коммунальщикам помогли добиться своей зарплаты
В Хабаровском крае вмешательство прокуратуры позволило сотрудникам коммунальной организации получить свою зарплату. Долг перед работниками составил больше 2,1 миллиона рублей.
В Хабаровском крае вмешательство прокуратуры позволило сотрудникам коммунальной организации получить свою зарплату. Долг перед работниками составил больше 2,1 миллиона рублей.
Проблемное муниципальное предприятие функционирует в
Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору предприятия, чтобы тот устранил выявленные нарушения. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Например, работникам ООО «Амурметалл-ресурс» руководство задолжало больше четырёх миллионов рублей. Вернуть их удалось только после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура. За 2017 год благодаря сотрудникам ведомства в крае выплатили в общей сложности 480 миллионов рублей долга.