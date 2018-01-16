На очистку бухты Золотой Рог в Приморье направили более 350 млн рублей
Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году. Уже около 85%
Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году. Уже около 85%
«На это мероприятие из краевого бюджета направлено за два последних года более 350 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется в 2019 году», — проинформировали специалисты.
Отметим, в 2017 году ДВФУ разработана программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. Работа ведется в рамках инициированного Администрацией Приморского края и утвержденного Правительством РФ комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения, негативного воздействия на окружающую среду.