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06:02 (мск), источник: Вести Приморье

На очистку бухты Золотой Рог в Приморье направили более 350 млн рублей

Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году. Уже около 85% хозяйственно-бытовых сточных вод Владивостока поступает на современные очистные сооружения, в том числе по бухте Золотой Рог — 75%.

Источник: Вести Приморье

«На это мероприятие из краевого бюджета направлено за два последних года более 350 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется в 2019 году», — проинформировали специалисты.

Отметим, в 2017 году ДВФУ разработана программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. Работа ведется в рамках инициированного Администрацией Приморского края и утвержденного Правительством РФ комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения, негативного воздействия на окружающую среду.

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