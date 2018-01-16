«КрасКом» готовит оборудование к крещенским морозам
До конца недели специалисты компании проведут дополнительную ревизию оборудования систем жизнеобеспечения и пополнят запасы топлива на угольных складах малых котельных.
До конца недели специалисты компании проведут дополнительную ревизию оборудования систем жизнеобеспечения и пополнят запасы топлива на угольных складах малых котельных.
На период крещенских морозов «КрасКом» отменяет все плановые работы на инженерных сетях, требующие отключения холодной воды. До конца недели специалисты компании проведут дополнительную ревизию оборудования систем жизнеобеспечения и пополнят запасы топлива на угольных складах малых котельных.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков Среднесибирского гидрометцентра, в Красноярске в предстоящие выходные температура воздуха по ночам будет опускаться до -40 °С.
Особое внимание уделяется работе средних и малых котельных, на которых сейчас проводят дополнительную ревизию тепломеханического оборудования. Предстоящие дни малые теплоисточники будут работать в режиме пиковых нагрузок, чтобы нагреть перед подачей в город горячую воду до +95…+115 градусов. В соответствии с температурным графиком на насосных станциях и центральных тепловых пунктах «КрасКома», входящих в систему транзита тепла ТЭЦ Сибирской генерирующей компании и котельной «КраМЗЭнерго», температура теплоносителя в сорокаградусные морозы может превышать +130 градусов.
«Начиная с 18 января, предприятие переходит на повышенный режим готовности, — отмечает генеральный директор “КрасКома” Олег Гончеров. — На период крещенских морозов мы отменяем все плановые работы, связанные с отключениями холодной воды. Также категорически запрещено выдавать такие разрешения сторонним организациям. Исключение составят лишь
Сейчас в подразделениях «КрасКома» проводятся инструктажи дежурного персонала по работе в сложных погодных условиях, а также усилен контроль за соблюдением трудовой дисциплины.