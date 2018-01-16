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06:07 (мск), источник: Newslab.ru

«КрасКом» готовит оборудование к крещенским морозам

До конца недели специалисты компании проведут дополнительную ревизию оборудования систем жизнеобеспечения и пополнят запасы топлива на угольных складах малых котельных.

На период крещенских морозов «КрасКом» отменяет все плановые работы на инженерных сетях, требующие отключения холодной воды. До конца недели специалисты компании проведут дополнительную ревизию оборудования систем жизнеобеспечения и пополнят запасы топлива на угольных складах малых котельных.

Сегодня генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров провел оперативное совещание по вопросу готовности инженерно-технических работников и ремонтного персонала к экстренному реагированию в случае нештатных ситуаций в работе систем жизнеобеспечения во время сильных морозов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков Среднесибирского гидрометцентра, в Красноярске в предстоящие выходные температура воздуха по ночам будет опускаться до -40 °С.

Особое внимание уделяется работе средних и малых котельных, на которых сейчас проводят дополнительную ревизию тепломеханического оборудования. Предстоящие дни малые теплоисточники будут работать в режиме пиковых нагрузок, чтобы нагреть перед подачей в город горячую воду до +95…+115 градусов. В соответствии с температурным графиком на насосных станциях и центральных тепловых пунктах «КрасКома», входящих в систему транзита тепла ТЭЦ Сибирской генерирующей компании и котельной «КраМЗЭнерго», температура теплоносителя в сорокаградусные морозы может превышать +130 градусов.

Традиционно при использовании в быту горячей воды с такими высокими температурными показателями для подмеса требуется больший объем холодной воды, поэтому на особом контроле специалистов «КрасКома» будут находиться водозаборные сооружения и водопроводные сети. Это связано также с тем, что от стабильной работы водозаборов напрямую зависит работа практически всех малых котельных Красноярска, получающих для нагрева воду из городской системы холодного водоснабжения.

«Начиная с 18 января, предприятие переходит на повышенный режим готовности, — отмечает генеральный директор “КрасКома” Олег Гончеров. — На период крещенских морозов мы отменяем все плановые работы, связанные с отключениями холодной воды. Также категорически запрещено выдавать такие разрешения сторонним организациям. Исключение составят лишь форс-мажорные ситуации. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым оборудованием и спецтехникой для ликвидации возможных инцидентов».

Сейчас в подразделениях «КрасКома» проводятся инструктажи дежурного персонала по работе в сложных погодных условиях, а также усилен контроль за соблюдением трудовой дисциплины.

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