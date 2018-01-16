«КрасКом» готовит оборудование к крещенским морозам

На период крещенских морозов «КрасКом» отменяет все плановые работы на инженерных сетях, требующие отключения холодной воды. До конца недели специалисты компании проведут дополнительную ревизию оборудования систем жизнеобеспечения и пополнят запасы топлива на угольных складах малых котельных.

Сегодня генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров провел оперативное совещание по вопросу готовности инженерно-технических работников и ремонтного персонала к экстренному реагированию в случае нештатных ситуаций в работе систем жизнеобеспечения во время сильных морозов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков Среднесибирского гидрометцентра, в Красноярске в предстоящие выходные температура воздуха по ночам будет опускаться до -40 °С.

Особое внимание уделяется работе средних и малых котельных, на которых сейчас проводят дополнительную ревизию тепломеханического оборудования. Предстоящие дни малые теплоисточники будут работать в режиме пиковых нагрузок, чтобы нагреть перед подачей в город горячую воду до +95…+115 градусов. В соответствии с температурным графиком на насосных станциях и центральных тепловых пунктах «КрасКома», входящих в систему транзита тепла ТЭЦ Сибирской генерирующей компании и котельной «КраМЗЭнерго», температура теплоносителя в сорокаградусные морозы может превышать +130 градусов.

Традиционно при использовании в быту горячей воды с такими высокими температурными показателями для подмеса требуется больший объем холодной воды, поэтому на особом контроле специалистов «КрасКома» будут находиться водозаборные сооружения и водопроводные сети. Это связано также с тем, что от стабильной работы водозаборов напрямую зависит работа практически всех малых котельных Красноярска, получающих для нагрева воду из городской системы холодного водоснабжения.

«Начиная с 18 января, предприятие переходит на повышенный режим готовности, — отмечает генеральный директор “КрасКома” Олег Гончеров. — На период крещенских морозов мы отменяем все плановые работы, связанные с отключениями холодной воды. Также категорически запрещено выдавать такие разрешения сторонним организациям. Исключение составят лишь форс-мажорные ситуации. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым оборудованием и спецтехникой для ликвидации возможных инцидентов».