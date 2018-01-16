Узбекистан начинает сотрудничество с мировыми рейтинговыми агентствами
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Для Узбекистана 2018 год станет решающим, заявил замминистра иностранных дел Саидикрам Ниязходжаев.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Для Узбекистана 2018 год станет решающим, заявил замминистра иностранных дел Саидикрам Ниязходжаев.
В этом году начнется сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами с целью улучшения кредитных рейтингов страны,
Выступление заместителя Министра иностранных дел Саидикрама Ниязходжаева Также планируется проведение Международного инвестиционного форума, Центральноазиатского регионального экономического форума.
Для расширения турпотока в страну появятся электронные визы для иностранных граждан, передает
Планируется наладить логистику. Для реализации задач будет проведена международная конференция на тему «Стратегические перспективы и нереализованные возможности в системе международных транспортных путей Центральной Азии».
Откроются новые консульские учреждения за рубежом. В этой связи планируется разработка Концепции государственной политики в сфере взаимодействия с соотечественниками за рубежом.