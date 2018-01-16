Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Ксения Собчак тяжело переживает разлуку с сыном
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
«Врачи сделали все»: Лазарева о кончине капитана команды КВН
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
18:13 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан начинает сотрудничество с мировыми рейтинговыми агентствами

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Для Узбекистана 2018 год станет решающим, заявил замминистра иностранных дел Саидикрам Ниязходжаев.

Источник: Sputnik

В этом году начнется сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами с целью улучшения кредитных рейтингов страны, бизнес-среды, расширения экономических свобод, повышения конкурентоспособности, противодействия коррупции и излишней бюрократизации, укрепления верховенства закона и свободы слова.

Читайте также
Холмурадов: в Узбекистане больше не будет ежегодных инвестиционных программ

Выступление заместителя Министра иностранных дел Саидикрама Ниязходжаева Также планируется проведение Международного инвестиционного форума, Центральноазиатского регионального экономического форума.

Для расширения турпотока в страну появятся электронные визы для иностранных граждан, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Планируется наладить логистику. Для реализации задач будет проведена международная конференция на тему «Стратегические перспективы и нереализованные возможности в системе международных транспортных путей Центральной Азии».

Откроются новые консульские учреждения за рубежом. В этой связи планируется разработка Концепции государственной политики в сфере взаимодействия с соотечественниками за рубежом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане появятся новые крупные купюры
Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь