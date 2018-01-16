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18:56 (мск), источник: Sputnik.md

Штрафы в Молдове 2018: что изменилось, и сколько заплатят автовладельцы

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Некоторые штрафы для автовладельцев в Молдове в 2018 году изменились, увеличившись более чем в два раза. Соответствующие поправки и дополнения в Кодекс о правонарушениях республики опубликованы в Официальном мониторе страны.

Источник: Sputnik.md

Таким образом, среди прочего изменены первые три пункта статьи 197 Кодекса о правонарушениях.

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Согласно тексту, опубликованном в Официальном мониторе, за осуществление автотранспортной перевозки пассажиров на платной основе дорожным транспортным средством, сконструированным и оборудованным менее чем девятью сидячими местами, включая место водителя, без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта, грозит штраф для физических лиц в размере от 10 тысяч до 12,5 тысяч леев с начислением или без начисления четырех штрафных очков (раньше было 3−4,5 тысячи леев), а для юридических лиц — от 25 тысяч до 30 тысяч леев (против 13,5−15 тысяч леев).

Если перевозка пассажиров производится транспортным средством с более чем девятью сидячими местами, без необходимых документов о регистрации, то за это «физикам» придется выплатить штраф 12,5−15 тысяч леев (3−4,5 тысячи леев, как было раньше) с начислением или без начисления шести штрафных очков, а «юрикам» — 32,5−40 тысяч леев (13,5−15 тысяч леев в прошлом).

«Осуществление автотранспортной перевозки грузов на платной основе без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 7500 до 10 тысяч леев (вместо 3−4,5 тысячи леев, как было раньше) с начислением или без начисления четырех штрафных очков и на юридических лиц в размере от 22500 до 25000 леев (10500−15000 леев)», — сказано в тексте Официального монитора.

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А вот штрафы за осуществление автотранспортной перевозки пассажиров по регулярным маршрутам с отправлением в иное время или по иному маршруту, чем предусмотрено в графике движения согласно разрешительному документу, за исключением осуществления дополнительных рейсов в соответствии с положениями частей (4) и (5) статьи 90 Кодекса автомобильного транспорта, напротив снизились.

Так, за подобное нарушение автовладельцу придется выплатить 7,5−10 тысяч леев вместо 9000−12 тысяч леев как было раньше.

Штраф за уклонение от контроля или препятствование проведению контроля в условиях дорожного движения тоже сократился. Теперь автовладельцам грозит выплатить 1500 до 3000 леев штрафа с применением или без применения двух штрафных пунктов вместо 3600−4500 леев с приостановлением права использования транспортного средства на срок 6 месяцев.

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 Штрафы в Молдове 2018: что изменилось, и сколько заплатят автовладельцы
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