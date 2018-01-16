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18:52 (мск), источник: Noi.md

Насколько будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает увеличить единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, до 5645 леев, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md
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Соответствующий проект решения был представлен на утверждение. Инициатива предусматривает увеличение суммы пособия на 345 леев. По словам властей, в 2018 году пособиями воспользуются примерно 35 тысяч семей.

Для выплаты надбавок в Законе о государственном бюджете на 2018 год были предусмотрены финансовые средства на сумму 198,2 млн леев.

В настоящее время сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 5300 леев.

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 Насколько будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка
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