Насколько будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка

Источник: Noi.md

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Соответствующий проект решения был представлен на утверждение. Инициатива предусматривает увеличение суммы пособия на 345 леев. По словам властей, в 2018 году пособиями воспользуются примерно 35 тысяч семей.

Для выплаты надбавок в Законе о государственном бюджете на 2018 год были предусмотрены финансовые средства на сумму 198,2 млн леев.