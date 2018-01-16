Насколько будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает увеличить единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, до 5645 леев, сообщает Noi.md.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает увеличить единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, до 5645 леев, сообщает Noi.md.
Соответствующий проект решения был представлен на утверждение. Инициатива предусматривает увеличение суммы пособия на 345 леев. По словам властей, в 2018 году пособиями воспользуются примерно 35 тысяч семей.
Для выплаты надбавок в Законе о государственном бюджете на 2018 год были предусмотрены финансовые средства на сумму 198,2 млн леев.
В настоящее время сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 5300 леев.