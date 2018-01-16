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18:50 (мск), источник: Noi.md

Ужесточены санкции для водителей, перевозящих пассажиров без лицензии

Водители, перевозящие пассажиров без лицензии, будут платить более крупные штрафы. Новые поправки к Кодексу о нарушении были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова.

Источник: Noi.md
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Так, за перевозку пассажиров за деньги транспортными средствами, которые по своей конструкции и оснащению имеют не более 9 мест, включая место водителя, без регистрации в соответствии с Кодексом дорожного транспорта, предусмотрен штраф в размере до 12 500 леев для физических лиц, с или без штрафных очков, пишет trm.md.

В случае юридических лиц штраф может достигать 30 тысяч леев.

Если перевозка осуществляется транспортными средствами с более чем девятью местами, штраф составляет 15 тысяч леев, с или без штрафных очков, для физических лиц.

В случае юридических лиц размер штрафа составляет 40 тысяч леев.

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