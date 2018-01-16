Ужесточены санкции для водителей, перевозящих пассажиров без лицензии

Так, за перевозку пассажиров за деньги транспортными средствами, которые по своей конструкции и оснащению имеют не более 9 мест, включая место водителя, без регистрации в соответствии с Кодексом дорожного транспорта, предусмотрен штраф в размере до 12 500 леев для физических лиц, с или без штрафных очков, пишет trm.md.
В случае юридических лиц штраф может достигать 30 тысяч леев.
Если перевозка осуществляется транспортными средствами с более чем девятью местами, штраф составляет 15 тысяч леев, с или без штрафных очков, для физических лиц.
В случае юридических лиц размер штрафа составляет 40 тысяч леев.