На Урале в разы подешевел проезд на междугородних автобусах

Источник: РИА "Новости"

С середины января цены на билеты в междугородных автобусах до Златоуста, Миасса, Троицка и Чебаркуля снижены более чем два раза. Добираться до этих городов на автобусах стало едва ли не выгоднее, чем на личном автомобиле, заявляют южноуральцы в соцсетях.

Как удалось выяснить корреспонденту «РГ», стоимость поездки от Челябинска до Миасса через Чебаркуль упала с 270-ти до 100 рублей, билет из Челябинска до Троицка через Южноуральск обойдется в 145 рублей (вместо 342-х), такая же плата установлена на проезд до Златоуста. А значит, поездки по наиболее популярным направлениям в горнозаводскую зону и на южную окраину области стали гораздо доступнее.

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Как сообщил директор Челябинского автовокзала Виталий Макайкин, акция носит долгосрочный и социальный характер и нацелена на рост пассажиропотока.

— Сегодня рынок сильно раздроблен онлайн-продажами, и нам приходится отвечать вызовам времени, — пояснил руководитель. — Стараемся думать об удобстве наших клиентов, создали современный сайт и мобильное приложение, позволяющее жителям региона проложить для себя наиболее доступный маршрут из разных городов с пересадкой в Челябинске. Собираемся установить на автовокзалах терминалы самообслуживания, реализовать многие другие сервисы, о которых пока говорить, наверное, преждевременно.

По версии, изложенной одним из легальных перевозчиков в соцсетях, прежде всего конкурировать приходится с популярным интернет-сервисом, работающим как агрегатор с удобным меню, предварительным заказом билетов и главное — очень привлекательными ценами.

Поездки из Челябинска в Златоуст предлагаются по цене 150 рублей (129 — при резервировании за несколько дней), добраться до Миасса и Чебаркуля можно за 100 рублей, а до Троицка — от 149. Причем оплатить проезд можно как онлайн, так и наличными при посадке.

Сначала агрегатор подмял под себя рынок такси, разорив мелкие предприятия. А затем ворвался в сферу междугородных автобусных перевозок, потеснив работающие на этих направлениях компании. Зарегистрироваться в сервисе может любой желающий и, при отсутствии налоговой нагрузки, демпинговать практически без убытков. Причем, агрегатор выбирает только популярные направления (в Екатеринбург, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк и Чебаркуль), предлагая возить пассажиров из небольших городков легальным перевозчикам.