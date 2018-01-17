На Урале в разы подешевел проезд на междугородних автобусах
Руководство Челябинского автовокзала объявило о небывалой акции.
Руководство Челябинского автовокзала объявило о небывалой акции.
С середины января цены на билеты в междугородных автобусах до Златоуста, Миасса, Троицка и Чебаркуля снижены более чем два раза. Добираться до этих городов на автобусах стало едва ли не выгоднее, чем на личном автомобиле, заявляют южноуральцы в соцсетях.
Как удалось выяснить корреспонденту «РГ», стоимость поездки от Челябинска до Миасса через Чебаркуль упала с 270-ти до 100 рублей, билет из Челябинска до Троицка через Южноуральск обойдется в 145 рублей (вместо 342-х), такая же плата установлена на проезд до Златоуста. А значит, поездки по наиболее популярным направлениям в горнозаводскую зону и на южную окраину области стали гораздо доступнее.
Как сообщил директор Челябинского автовокзала Виталий Макайкин, акция носит долгосрочный и социальный характер и нацелена на рост пассажиропотока.
— Сегодня рынок сильно раздроблен
По версии, изложенной одним из легальных перевозчиков в соцсетях, прежде всего конкурировать приходится с популярным
Сначала агрегатор подмял под себя рынок такси, разорив мелкие предприятия. А затем ворвался в сферу междугородных автобусных перевозок, потеснив работающие на этих направлениях компании. Зарегистрироваться в сервисе может любой желающий и, при отсутствии налоговой нагрузки, демпинговать практически без убытков. Причем, агрегатор выбирает только популярные направления (в Екатеринбург, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк и Чебаркуль), предлагая возить пассажиров из небольших городков легальным перевозчикам.
На главных направлениях и развернулась борьба. К примеру, 50-процентная скидка на проезд по маршрутам Магнитогорск — Челябинск, Магнитогорск — Челябинск — Екатеринбург и Магнитогорск — Миасс — Екатеринбург была установлена автовокзалом еще в сентябре прошлого года. И новая его акция, по всей видимости, далеко не последняя.