28 школ и детских садов построят и реконструируют в Иркутской области в 2018 году

Источник: Комсомольская правда

В 2018 году в Иркутской области продолжат создавать новые школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, а также реконструируют или капитально отремонтируют старые здания. На это выделят более 7,3 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Так, в городах и поселках региона появится 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 16 школ, 12 детских садов. Кроме того, отремонтируют здания 48 школ и детских садов по всей области, построят 15 домов культуры и около 30 физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов.