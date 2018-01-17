Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Уроки на свежем воздухе сделали детей внимательнее в классе
Мнение: скорее всего, в России вернут прежнюю систему пенсий
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
«Я видела все»Как отреагировала Шэрон Стоун, когда ее спросили о домогательствах в Голливуде
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
10Всемирный день The Beatles
06:06 (мск), источник: Комсомольская правда

28 школ и детских садов построят и реконструируют в Иркутской области в 2018 году

Также возведут новые фельдшерско-акушерские пункты, спортзалы и дома культуры.

Источник: Комсомольская правда

В 2018 году в Иркутской области продолжат создавать новые школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, а также реконструируют или капитально отремонтируют старые здания. На это выделят более 7,3 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Так, в городах и поселках региона появится 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 16 школ, 12 детских садов. Кроме того, отремонтируют здания 48 школ и детских садов по всей области, построят 15 домов культуры и около 30 физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов.

— Больше, чем в предыдущие годы, уделим внимание северным территориям, — сообщила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина. — Финансируем строительство и ремонт объектов в отдаленных территориях: в Тайшетском, Казачинско-Ленском, Братском, Нижнеилимском, Киренском районах. Там возводим и реконструируем школы и детские сады. В Ербогачене завершим в этом году строительство архива и приступим к строительству стационара больницы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Мы все учились понемногу…»
"Мое солнышко": Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали детей
В Косово назначили награду за информацию об убийцах Ивановича
Эксперты раскритиковали зарплаты педагогов в детских садах
Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги
Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили
Врач оценил состояние здоровья Трампа
Конор Макгрегор лишен чемпионского титула UFC
Северная Корея сделает дороги платными
Спорт
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC Поединок между россиянином и американцем состоится в Нью-Йорке
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь