Молодым специалистам в Иркутске выплатят 20 миллионов рублей «подъемных»

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске поощряют молодых учителей, медиков и работников культуры — в этом году им выплатят «подъемные» общей суммой 20 миллионов рублей. Также из городского бюджета выделяются деньги на другие виды поддержки местных жителей.

Так, на бесплатное питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей направят 65 миллионов. Кроме того, ученики школ, студенты и пенсионеры смогут бесплатно или по льготам ездить на муниципальных автобусах — на это предусмотрели 119 миллионов рублей.

— Более 27 миллионов направлено на бесплатное получение продукции молочной кухни детям от шести месяцев до двух лет, — сообщает пресс-служба администрации Иркутска. — Сохранится бесплатное обеспечение лекарствами, на это в муниципальной казне предусмотрено 40 миллионов рублей. Также могут вернуть социальную стипендию малоимущим студентам.