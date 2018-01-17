«Назаровское молоко» оштрафовали на 10 тысяч
Управление Роспотребнадзора по краю оштрафовало ООО «Назаровское молоко» за нарушения санитарных норм на производстве. Завод находится по адресу г. Назарово, ул. Суворова, 9.
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Управление Роспотребнадзора по краю оштрафовало ООО «Назаровское молоко» за нарушения санитарных норм на производстве. Завод находится по адресу г. Назарово, ул. Суворова, 9.
Как сообщило ведомство, на заводе не проходили лабораторные исследования оценки вреда производства для здоровья сотрудников. Кроме этого, при выпуске продукции состав сгущенки не перепроверялся в лабораторных условиях.
Данные нарушения признаны как административные. «Назаровское молоко» заплатили за них 10 тысяч рублей.