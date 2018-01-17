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05:59 (мск), источник: НИА Красноярск

«Назаровское молоко» оштрафовали на 10 тысяч

Управление Роспотребнадзора по краю оштрафовало ООО «Назаровское молоко» за нарушения санитарных норм на производстве. Завод находится по адресу г. Назарово, ул. Суворова, 9.

Как сообщило ведомство, на заводе не проходили лабораторные исследования оценки вреда производства для здоровья сотрудников. Кроме этого, при выпуске продукции состав сгущенки не перепроверялся в лабораторных условиях.

Данные нарушения признаны как административные. «Назаровское молоко» заплатили за них 10 тысяч рублей.

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