Госдолг Красноярского края завис на сумме 99,63 млрд рублей

Государственный долг Красноярского края приближается к историческому максимуму. В 2017 году он уже перешагивал психологическую отметку в 100 млрд. Тогда он достиг суммы 105,5 млрд. Сейчас — 99,63 млрд рублей. По данным министерства финансов края задолженность по ценным бумагам составила 64 млрд руб., по бюджетным кредитам — 24,29 млрд руб., а по банковским — 11,1 млрд руб. А ведь еще 5 лет назад краевые долги равнялись 17 млрд. Тем не менее, власти полны оптимизма и через два года планируют практически ликвидировать задолженность доведя ее до 2,5 млрд.