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06:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

Госдолг Красноярского края завис на сумме 99,63 млрд рублей

Власти считают, что «драматизировать это обстоятельство не стоит».

Источник: Reuters

Государственный долг Красноярского края приближается к историческому максимуму. В 2017 году он уже перешагивал психологическую отметку в 100 млрд. Тогда он достиг суммы 105,5 млрд. Сейчас — 99,63 млрд рублей. По данным министерства финансов края задолженность по ценным бумагам составила 64 млрд руб., по бюджетным кредитам — 24,29 млрд руб., а по банковским — 11,1 млрд руб. А ведь еще 5 лет назад краевые долги равнялись 17 млрд. Тем не менее, власти полны оптимизма и через два года планируют практически ликвидировать задолженность доведя ее до 2,5 млрд.

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