СМИ сообщили о пущенных на запчасти SSJ100 авиакомпании Interjet

Источник: РИА "Новости"

SSJ100 — первый российский гражданский самолет, вмещающий в базовой версии 93−102 пассажира, его поставки авиакомпаниям начались в 2011 г., на конец 2017 г. выпущено 156 самолетов. Interjet — второй крупнейший эксплуатант данного типа, больше всего таких в парке у «Аэрофлота» — 35. Производитель — компания «Гражданские самолеты «Сухого» (ГСС), входящая в госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Три SSJ100 мексиканской авиакомпании не летают с 14 мая, 18 июля и 21 августа 2017 г. соответственно, сообщают Bloomberg и Flightglobal. Четвертый был поврежден еще в октябре 2015 г. при буксировке в аэропорту и должен быть восстановлен, уточняет «Авиатранспортное обозрение».

Гендиректор Interjet Хосе Луи Гарса подвердил Bloomberg, что с техобслуживанием SSJ100 есть проблемы.

Нехватку и длинные сроки поставки запчастей менеджеры российских авиакомпаний и люди, близкие к ОАК, не раз называли главной проблемой программы SSJ100.

Это основная причина того, что налет этих судов остается крайне низким — 3−3,7 часа в сутки в 2016 г. у всех российских авиакомпаний. Самолеты иностранного производства в среднем летали 9 часов в сутки.

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Авиакомпания Red Wings в 2015 г. сумела достичь налета на своих пяти SSJ100 9 часов в сутки. Один из самолетов постоянно стоял в ангаре и был донором запчастей для остальных при поломках, это позволяло избегать простоев, пока идут заказанные производителю запчасти, рассказывал человек, близкий к Red Wings. Такая «каннибализация» не запрещена техническими регламентами, но нежелательна, крупные финансово устойчивые авиакомпании ее не практикуют. В 2016 г. ГСС забрала у Red Wings все пять SSJ100 за долги по лизинговым платежам и поставила их другим авиакомпаниям.

ГСС неизвестно, снимаются ли агрегаты и оборудование с самолетов, стоящих на ремонте или техническом обслуживании, для использования на других самолетах SSJ100 парка Interjet, говорит представитель ГСС. Но это нормальная практика, когда отдельные самолеты в парке перевозчика выводятся из эксплуатации для ремонта или планового технического обслуживания, продолжает собеседник. Чтобы сократить время пребывания SSJ100 на ремонте, ГСС продолжает работу по автоматизации системы складского учета запчастей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов, добавляет он.

Даже самая тяжелая форма технического обслуживания, D-check, которую необходимо выполнять впервые после шести лет эксплуатации, длится два месяца. Топ-менеджер по техническому обслуживанию российской авиакомпании

Для SSJ100 формы могут длиться несколько дольше, так как процедуры еще не доработаны, говорит его коллега из другой авиакомпании. Но SSJ100 мексиканцев еще не должны были подойти к D-check — они поставлялись новыми в 2013—2015 гг.

Налаживание поставок запчастей требует времени, но мы близки к цели: в этом году инвестируем $7 млн в склад запчастей для SSJ100, цитирует The Washington Post гендиректора Interjet. Издание напоминает, что в обеих Америках у ГСС нет ни одного центра для поддержки техобслуживания SSJ100, у Airbus (у Interjet в парке 58 Airbus) их три. Правда, мексиканская авиакомпания — единственный эксплуатант SSJ100 в этой части света.