Эти продукты стали дороже в Приморье
По итогам декабря в Приморье снизились цены на 12 наименований продуктов. Таковы данные ежемесячного мониторинга, который ведёт краевой департамент лицензирования и торговли, сообщили DEITA. RU в АПК.
По итогам декабря в Приморье снизились цены на 12 наименований продуктов. Таковы данные ежемесячного мониторинга, который ведёт краевой департамент лицензирования и торговли, сообщили DEITA. RU в АПК.
Так, снижение цен в декабре зафиксировано на куры (кроме куриных окорочков), сельдь соленую, масло подсолнечное, маргарин,
Рост цен, по данным специалистов, отмечен на восемь наименований продуктов: яйцо куриное — 10,9%, капусту белокочанную — на 4,1%, лук репчатый — на 2,3%, рыбу мороженую неразделанную — 2,1%, свинину (кроме бескостного мяса) — на 1,9%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 1,6%, сметану — на 1,3%, соль поваренную пищевую — на 1,2%.
На ряд продуктов отмечено снижение темпов роста цен, по сравнению с ноябрём. Это лук репчатый — на 1,6%, хлеб ржаной,
Михаил Грач.