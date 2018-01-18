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06:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Эти продукты стали дороже в Приморье

По итогам декабря в Приморье снизились цены на 12 наименований продуктов. Таковы данные ежемесячного мониторинга, который ведёт краевой департамент лицензирования и торговли, сообщили DEITA. RU в АПК.

Источник: ДЕЙТА

Так, снижение цен в декабре зафиксировано на куры (кроме куриных окорочков), сельдь соленую, масло подсолнечное, маргарин, сахар-песок, чай черный байховый, муку пшеничную, горох и фасоль, крупу гречневую ядрицу, вермишель, морковь, яблоки. Без изменений остались цены на печенье.

Рост цен, по данным специалистов, отмечен на восемь наименований продуктов: яйцо куриное — 10,9%, капусту белокочанную — на 4,1%, лук репчатый — на 2,3%, рыбу мороженую неразделанную — 2,1%, свинину (кроме бескостного мяса) — на 1,9%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 1,6%, сметану — на 1,3%, соль поваренную пищевую — на 1,2%.

На ряд продуктов отмечено снижение темпов роста цен, по сравнению с ноябрём. Это лук репчатый — на 1,6%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,8%, сметана — на 0,6%, сыры сычужные твердые и мягкие — на 0,2%.

Михаил Грач.

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