Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявлено обвинение
Госпитализирован актер Сергей Горобченко
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
06:08 (мск), источник: НИА Красноярск

Технические службы «ЖСК» переходят на особый режим работы

С наступлением холодов специалисты технических служб УК «Жилищные системы Красноярска» передут на особый режим работы. Будет усилен контроль за состоянием инженерного оборудования и конструктивных элементов многоквартирных домов.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты подрядных организаций и сотрудники управляющей, компании, ответственных за содержание жилого фонда, прошли дополнительный инструктаж по работе при низких температурах воздуха. Каждый день будет производиться снятие параметров теплоносителя с контрольных домов для оперативного отслеживания работы системы теплоснабжения зданий, находящихся в управлении компании.

«Ежедневной проверке подлежит состояние теплового контура домов: плотно ли закрываются окна в подъездах, двери входных групп и межтамбурные двери. Это необходимо для того, чтобы максимально сохранить тепло в доме», — рассказал технический директор УК «Жилищные системы Красноярска» Константин Бородин.

По данным Гидрометцентра, существенное похолодание ожидается в ночь на пятницу, 19 января. Сильные морозы придут в Красноярск в субботу и воскресенье. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, днём опустится до -35° C, ночью — до 36 градусов ниже нулевой отметки.

Напомним, при понижении температуры наружного воздуха повышается нагрев воды в городских теплосетях, следовательно, увеличивается температура в системах отопления многоквартирных домов, то есть батареи в квартирах становятся горячее. Когда морозы спадут, понизится и температура отопительных приборов в квартирах жителей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь