Технические службы «ЖСК» переходят на особый режим работы

Источник: РИА "Новости"

Специалисты подрядных организаций и сотрудники управляющей, компании, ответственных за содержание жилого фонда, прошли дополнительный инструктаж по работе при низких температурах воздуха. Каждый день будет производиться снятие параметров теплоносителя с контрольных домов для оперативного отслеживания работы системы теплоснабжения зданий, находящихся в управлении компании.

«Ежедневной проверке подлежит состояние теплового контура домов: плотно ли закрываются окна в подъездах, двери входных групп и межтамбурные двери. Это необходимо для того, чтобы максимально сохранить тепло в доме», — рассказал технический директор УК «Жилищные системы Красноярска» Константин Бородин.

По данным Гидрометцентра, существенное похолодание ожидается в ночь на пятницу, 19 января. Сильные морозы придут в Красноярск в субботу и воскресенье. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, днём опустится до -35° C, ночью — до 36 градусов ниже нулевой отметки.