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18:50 (мск), источник: Sputnik

За развитие внутреннего туризма работодатели получат льготы

Компании смогут уменьшить налоговую базу за счет затрат на поездки своих сотрудников по Узбекистану, заявил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов рассказал о перспективах превращения внутреннего туризма в национальную идею.

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«У нас, у тюркских народов, с древности очень развито паломничество. Религиозные поездки по древним местам республики (внутренний туризм) могут принести большую пользу нашей экономике. Во многих ведомствах, когда сотрудник говорит: “Я еду в Самарканд”, — на него косо смотрят и думают: “Хочет отдохнуть”. Но все должны правильно понимать, этот сотрудник своей поездкой приносит выгоду экономике. В отдаленных селах мы не можем построить фабрики и заводы. Но если будем развивать агротуризм, в этих местах будет какой-то доход», — сказал Абдухакимов.

Он добавил, что в этой связи принимаются определенные меры. Например, для развития внутреннего туризма работникам и работодателям предусмотрены определенные льготы.

«Теперь работодатель за счет затрат на поездки своих сотрудников сможет уменьшать налоговую базу», — пояснил Абдухакимов.

По словам главы Госкомтуризма, сегодня среди руководителей заметен большой интерес к музею Савицкого.

«Несмотря на зимний сезон, музей Савицкого полон. Хотя на улице —15 градусов, из Хорезма и со всех районов Каракалпакстана жители приезжают на 1−2 дня», — рассказал Абдухакимов.

Он добавил, что можно и нужно добиваться такого же в других интересных для туристов местах.

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