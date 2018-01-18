За развитие внутреннего туризма работодатели получат льготы
Компании смогут уменьшить налоговую базу за счет затрат на поездки своих сотрудников по Узбекистану, заявил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.
Компании смогут уменьшить налоговую базу за счет затрат на поездки своих сотрудников по Узбекистану, заявил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов рассказал о перспективах превращения внутреннего туризма в национальную идею.
«У нас, у тюркских народов, с древности очень развито паломничество. Религиозные поездки по древним местам республики (внутренний туризм) могут принести большую пользу нашей экономике. Во многих ведомствах, когда сотрудник говорит: “Я еду в Самарканд”, — на него косо смотрят и думают: “Хочет отдохнуть”. Но все должны правильно понимать, этот сотрудник своей поездкой приносит выгоду экономике. В отдаленных селах мы не можем построить фабрики и заводы. Но если будем развивать агротуризм, в этих местах будет
Он добавил, что в этой связи принимаются определенные меры. Например, для развития внутреннего туризма работникам и работодателям предусмотрены определенные льготы.
«Теперь работодатель за счет затрат на поездки своих сотрудников сможет уменьшать налоговую базу», — пояснил Абдухакимов.
По словам главы Госкомтуризма, сегодня среди руководителей заметен большой интерес к музею Савицкого.
«Несмотря на зимний сезон, музей Савицкого полон. Хотя на улице —15 градусов, из Хорезма и со всех районов Каракалпакстана жители приезжают на 1−2 дня», — рассказал Абдухакимов.
Он добавил, что можно и нужно добиваться такого же в других интересных для туристов местах.
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