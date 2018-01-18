На возмущения авиаперевозчиков из-за тарифов ответили в аэропорту Астаны

Источник: Tengrinews

«Основными факторами, влияющими на выполнение и остановку рейсов по тем или иным маршрутам и направлениям для авиакомпаний, являются показатели коммерческой загрузки и экономики перевозок как прямое, так и косвенное влияние», — говорится в сообщении компании Airport Management Group.

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Отмечается, что в настоящее время международные воздушные перевозки в РК регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении между Казахстаном и другими государствами.

«Помимо межправительственных соглашений, взаимоотношения между назначенными перевозчиками также регулируются интерлайн-соглашениями. Данные правовые рамки охватывают такие важные параметры, как перечень пунктов назначения, паритет частот и провозных емкостей, блок-места, величина полного годового тарифа экономического класса во избежание демпинга и недобросовестной конкуренции», — сказали в компании.

Отмечается, что казахстанские перевозчики, выполняющие международные полеты, имеют перед иностранными авиакомпаниями ряд преференций. Это самостоятельная поставка авиатоплива и самостоятельное наземное обслуживание — обслуживание пассажиров, услуга встречи-выпуска, противообледенительная обработка воздушных судов.

«Также необходимо отметить, что отечественные авиакомпании имеют преимущество при распределении вырабатываемого в стране дефицитного авиатоплива. При этом доля аэропортовых услуг в себестоимости авиабилетов составляет порядка 6−15 процентов, а стоимость авиатоплива — до 35 процентов в зависимости от типа воздушного судна, загрузки и маршрута. Все эти факторы влияют на экономику перевозок в условиях конкурентной борьбы за казахстанского пассажира на международных направлениях», — уточнила в компании.

Также сообщается, что тарифы по регулируемым услугам большинства аэропортов были утверждены в 2003—2004 годах и не менялись на протяжении предыдущих 13−14 лет.

«К примеру, коммерческая загрузка авиакомпаний, озвученных на пресс-конференции господином Карамалаковым, в период 2016—2017 годы была недостаточной для продолжения операций, и решение о прекращении и сокращении частот принималось авиакомпаниями значительно раньше изменения уровня тарифов казахстанских аэропортов», — сказали в Airport Management Group.

В сообщении говорится, что многие услуги казахстанских аэропортов находились не только ниже уровня безубыточности, но и ниже прямых денежных затрат.

«Более того, авиакомпании как казахстанские, так и иностранные получили значительные скидки на аэропортовые услуги после перехода монетарных властей на инфляционное таргетирование в сентябре 2015 года, поскольку тарифы были номинированы в национальной валюте, в том числе и для иностранных перевозчиков», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, сегодня авиаперевозчики просили изменить правила формирования тарифов в казахстанских аэропортах.