Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Полина Гагарина показала подросшего сына
Угроза №1. История создания водородной бомбы в СССР
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Ехануров: Украина хотела продать Крым американцам в 2008 году
Бесплатный отдых детей в «Артеке» обидел украинку
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Муж Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала – СМИ
Вдова Марьянова поведала о жизни после смерти мужа
За переезд на Дальний Восток заплатят 1 млн рублей
В Англии бывшую церковь выставили на продажу
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
9Умерла вокалистка The Cranberries
18:49 (мск), источник: Tengrinews

На возмущения авиаперевозчиков из-за тарифов ответили в аэропорту Астаны

На возмущения авиаперевозчиков из-за повышения тарифов ответили в аэропорту Нурсултан Назарбаев Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Основными факторами, влияющими на выполнение и остановку рейсов по тем или иным маршрутам и направлениям для авиакомпаний, являются показатели коммерческой загрузки и экономики перевозок как прямое, так и косвенное влияние», — говорится в сообщении компании Airport Management Group.

Читайте также
Казахстанцы будут летать на новейших самолетах «Boeing»

Отмечается, что в настоящее время международные воздушные перевозки в РК регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении между Казахстаном и другими государствами.

«Помимо межправительственных соглашений, взаимоотношения между назначенными перевозчиками также регулируются интерлайн-соглашениями. Данные правовые рамки охватывают такие важные параметры, как перечень пунктов назначения, паритет частот и провозных емкостей, блок-места, величина полного годового тарифа экономического класса во избежание демпинга и недобросовестной конкуренции», — сказали в компании.

Отмечается, что казахстанские перевозчики, выполняющие международные полеты, имеют перед иностранными авиакомпаниями ряд преференций. Это самостоятельная поставка авиатоплива и самостоятельное наземное обслуживание — обслуживание пассажиров, услуга встречи-выпуска, противообледенительная обработка воздушных судов.

«Также необходимо отметить, что отечественные авиакомпании имеют преимущество при распределении вырабатываемого в стране дефицитного авиатоплива. При этом доля аэропортовых услуг в себестоимости авиабилетов составляет порядка 6−15 процентов, а стоимость авиатоплива — до 35 процентов в зависимости от типа воздушного судна, загрузки и маршрута. Все эти факторы влияют на экономику перевозок в условиях конкурентной борьбы за казахстанского пассажира на международных направлениях», — уточнила в компании.

Также сообщается, что тарифы по регулируемым услугам большинства аэропортов были утверждены в 2003—2004 годах и не менялись на протяжении предыдущих 13−14 лет.

«К примеру, коммерческая загрузка авиакомпаний, озвученных на пресс-конференции господином Карамалаковым, в период 2016—2017 годы была недостаточной для продолжения операций, и решение о прекращении и сокращении частот принималось авиакомпаниями значительно раньше изменения уровня тарифов казахстанских аэропортов», — сказали в Airport Management Group.

В сообщении говорится, что многие услуги казахстанских аэропортов находились не только ниже уровня безубыточности, но и ниже прямых денежных затрат.

«Более того, авиакомпании как казахстанские, так и иностранные получили значительные скидки на аэропортовые услуги после перехода монетарных властей на инфляционное таргетирование в сентябре 2015 года, поскольку тарифы были номинированы в национальной валюте, в том числе и для иностранных перевозчиков», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, сегодня авиаперевозчики просили изменить правила формирования тарифов в казахстанских аэропортах.

По словам представителя IATA по Центральной Азии Джордана Карамалакова, отмена регулирования привела к бесконтрольному увеличению аэропортовых тарифов в Казахстане для международных рейсов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Приставы вскрыли квартиру старушки, которая 1,5 года никого не пускала. Вот что они увидели
Под Саратовом из-за пожара на нефтепроводе загорелись жилые дома
МИД России: Украина готовится к новой войне
Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители
Zasport показала образцы «нейтральной» формы для сборной России
Путин встретил сына сослуживца отца на Пискаревском кладбище
«Работайте, братья»: суд ужесточил приговор убийце полицейского
Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь