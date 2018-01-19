Южный Урал поможет внедрить новую модель ценообразования в строительстве

Источник: Reuters

Челябинская область стала пилотным регионом для внедрения федеральной государственной системы ценообразования в строительстве. Об этом в ходе визита в Челябинск рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

Новый ресурсный метод определения сметной стоимости строительства подразумевает указание стоимости всех используемых в работе материалов. Сбор, обработку, хранение, размещение и использование этих данных обеспечивает федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве — ФГИС ЦС. Как пояснил Хамит Мавлияров, Минстроем России проведена большая работа на Южном Урале, чтобы отрасль получила удобный рабочий инструмент.

Ресурсная модель позволяет ежеквартально оценивать изменения в стоимости строительных материалов и реагировать на эти изменения в период подписания контрактов. Это позволит избежать неоправданных бюджетных трат.

Добавим, что ФГИС ЦС начала свою работу в Челябинской области в сентябре прошлого года. Производители и импортёры стройматериалов и оборудования ежеквартально вносят в систему отпускную цену строительных материалов и оборудования. До января 2019 года эта процедура носит добровольный характер. Помимо Челябинской в качестве пилотных территорий для внедрения системы определены Самарская область, Татарстан и Башкортостан.

Ранее Хамит Мавлияров сообщил, что образовательные учреждения в России будут строить по типу челябинских школ.