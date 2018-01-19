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07:10 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцы стали пить больше пива

Казахстанские пивовары выпустили за 11 месяцев 2017 года 517,4 миллиона литров пива — на 10,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Источник: Zakon.kz

Две трети обеспечили пивовары Алматы и Алматинской области. 64,1% производства пришлось на Алматы и прилегающую область. В южной столице прирост составил сразу 33% год-к-году, до 184,5 млн л, в области — 3,2%, до 147 млн л., передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

В многолетней динамике в пивоварении был отмечен незначительный спад (-3,1% за год) лишь в кризисном 2015 году. Уже в 2016 объемы производства подскочили на 6,6%, а в 2017 годовой рост составлял сразу 11,2%.

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Популярность пенного напитка явно растет. Несмотря на то, что прямая реклама пива в РК запрещена с 1 января 2004 года, упоминания о нем встречаются, к примеру, в соцсетях.

Так, по данным медиа агентства, с 15 по 25 декабря 2017 года пользователи соцсетей опубликовали почти 3 тысячи постов о пиве, и около 300 из них — в Казахстане.

Виден рост спроса и по показателям реализации на внутреннем рынке страны — по итогам января-октября 2017 объемы продаж увеличились на 12% к аналогичному периоду 2016.

Примечательно, что при годовом росте производства в рассматриваемом периоде на 10,6%, импорт подскочил год-к-году сразу на 17,8%. Впрочем, это лишь 9,8% от рынка, то есть более 90% спроса перекрывает местное производство (это в основном крупные межнациональные компании, имеющие свои заводы в РК).

Экспортное направление, напротив, сократилось — сразу на 30,7% (это всего 1,1% от спроса, то есть 98,9% произведенного и завезенного пива потребляется внутри РК).

Цены на пиво за 2017 год поднялись к 2016 на 6,3% (в 2016 годовое удорожание достигало 7%).

Примечательно, что в целом алкогольные напитки подорожали сильнее — на 10% за год.

На рост цен влияет поэтапное повышение акцизов на алкогольную продукцию. Так, были установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки. В 2017 году они составляли 39 тенге за литр (прирост по сравнению к предыдущему году составил 50%), в 2018 году — 48 тенге (прирост на 23%), в 2019 году — 57 тенге (прирост на 18%).

Ранее, начиная с 2000 года, акцизная ставка сохранялась на уровне 26 тенге за литр пива.

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