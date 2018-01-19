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07:21 (мск), источник: NewsKo

«ЛУКОЙЛ» подписал соглашение о сотрудничестве с главами районов Прикамья

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы 26 муниципальных районов, в которых работают нефтяники, подписали Соглашение о взаимодействии на 2018 год.

Источник: Reuters

Документ содержит список объектов, которые будут построены, реконструированы или отремонтированы при поддержке предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье.

Особое внимание в Соглашении уделяется поддержке инициативы губернатора региона Максима Решетникова по газицификации населённых пунктов. В списке — сёла Черновское, Калинино и Карьево, деревни Гожан и Бажуки.

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Акцент в 2018 году будет сделан на создание комфортной городской среды для жителей Добрянского, Ильинского, Краснокамского, Еловского, Очёрского, Пермского, Сивинского и Частинских районов. В Чернушке преобразится центральная площадь с торговыми рядами и арт-объектами, а в Перми около нового офисного здания «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» появится сквер им. Татищева.

Свой вклад в выполнение обязательств по Соглашению вносят ведущие предприятия компании в Пермском крае: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (100% дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ»).

«Наш основной приоритет — удовлетворённость жителей края не только в территориях добычи, но и в масштабах всего региона.

С 2007 года в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве компания «ЛУКОЙЛ» инвестировала в развитие Прикамья более 23 млрд руб. За это время мы вместе даже в самых отдалённых уголках региона построили и реконструировали образовательные, спортивные, медицинские, культурные и религиозные объекты", — отметил в ходе церемонии подписания представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

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