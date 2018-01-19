Российскую экономику снова похвалили

Джерри Райс не первый представитель МВФ, который отмечает успех российских властей в борьбе с кризисом. На Гайдаровском форуме 17 января экономику России также похвалил глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла. По его словам, российская экономика может расти значительно быстрее, чем на 1,5 процента ВВП в год.