Российскую экономику снова похвалили

Однако российской экономике не хватает структурных реформ, особенно в части улучшения инвестиционного климата, отмечает Райс.
«Благодаря хорошей макроэкономической политике, повышенному [экономическому] настрою, частично из-за более высоких цен на нефть, темпы роста ВВП снова будут положительными», — заявил представитель МВФ.
Райс советует российским властям наращивать инвестиции в инфраструктуру, социально-экономическую сферу, увеличивать эффективность товарного рынка, а также развивать внешнеэкономическое взаимодействие с другими странами.
Джерри Райс не первый представитель МВФ, который отмечает успех российских властей в борьбе с кризисом. На Гайдаровском форуме 17 января экономику России также похвалил глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла. По его словам, российская экономика может расти значительно быстрее, чем на 1,5 процента ВВП в год.