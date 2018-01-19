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18:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскую экономику снова похвалили

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Прайс похвалил российские власти за быстрый выход из кризиса, сообщает ТАСС. По его словам, этому поспособствовала хорошая макроэкономическая политика.

Источник: Reuters

Однако российской экономике не хватает структурных реформ, особенно в части улучшения инвестиционного климата, отмечает Райс.

«Благодаря хорошей макроэкономической политике, повышенному [экономическому] настрою, частично из-за более высоких цен на нефть, темпы роста ВВП снова будут положительными», — заявил представитель МВФ.

Райс советует российским властям наращивать инвестиции в инфраструктуру, социально-экономическую сферу, увеличивать эффективность товарного рынка, а также развивать внешнеэкономическое взаимодействие с другими странами.

Джерри Райс не первый представитель МВФ, который отмечает успех российских властей в борьбе с кризисом. На Гайдаровском форуме 17 января экономику России также похвалил глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла. По его словам, российская экономика может расти значительно быстрее, чем на 1,5 процента ВВП в год.

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14 октября 2017© Ньюстюб
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