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02:11 (мск), источник: РИА Новости

Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», об этом в интервью CNBC заявил Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер.

Источник: РИА Новости

Экономист уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. «Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций», — отмечает эксперт.

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«Ситуация напоминает мне “тюльпаноманию” в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», — считает Шиллер.

«Тюльпаноманией» называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636—1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

В декабре курс биткоина достиг 20 тысяч долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 миллиардов. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.

Роберт Шиллер получил в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за «вклад в эмпирический анализ цен активов», широкую известность получил после выхода книги «Иррациональный оптимизм», посвященной природе экономических пузырей.

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