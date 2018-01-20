Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина

Источник: РИА Новости

Экономист уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. «Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций», — отмечает эксперт.

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«Ситуация напоминает мне “тюльпаноманию” в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», — считает Шиллер.

«Тюльпаноманией» называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636—1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

В декабре курс биткоина достиг 20 тысяч долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 миллиардов. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.