KASE: Казахстанцы получат возможность торговать валютой на бирже

Источник: Newtimes.kz

Принятие соответствующих поправок ожидается уже в первом квартале этого года.

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В этом случае игроки могут получить лицензии на банковские операции в сумме до 100 тыс долларов в день. Брокерскими услугами смогут пользоваться и рядовые казахстанцы, покупая и продавая валюту на бирже, минуя обменники. Пока же, услугами брокеров пользуются только БВУ.

По итогам 2017 года в секторе торговли иностранными валютами, объем торгов на спот-рынке составил 12 триллионов 300 миллиардов тенге. Это на 17,6% больше аналогичного показателя 2016 года. Самым торгуемым инструментом оставался американский доллар, на его долю пришлось 98% всех сделок. Минимальные и максимальные курсы в 2017 году сложились в коридоре от 310 до 345 тенге за один доллар.