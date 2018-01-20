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07:43 (мск), источник: Newtimes.kz

KASE: Казахстанцы получат возможность торговать валютой на бирже

Казахстанские брокеры могут прийти на валютный рынок KASE уже в этом году. Об этом заявила председатель правления биржи Алина Алдамберген, передает телеканал «Хабар».

ЦБ: $ 56.5892   -0.17 € 69.3953   +0.14 ММВБ: $ 56.7025   +0.18 € 69.3600   +0.23
Источник: Newtimes.kz

Принятие соответствующих поправок ожидается уже в первом квартале этого года.

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В этом случае игроки могут получить лицензии на банковские операции в сумме до 100 тыс долларов в день. Брокерскими услугами смогут пользоваться и рядовые казахстанцы, покупая и продавая валюту на бирже, минуя обменники. Пока же, услугами брокеров пользуются только БВУ.

По итогам 2017 года в секторе торговли иностранными валютами, объем торгов на спот-рынке составил 12 триллионов 300 миллиардов тенге. Это на 17,6% больше аналогичного показателя 2016 года. Самым торгуемым инструментом оставался американский доллар, на его долю пришлось 98% всех сделок. Минимальные и максимальные курсы в 2017 году сложились в коридоре от 310 до 345 тенге за один доллар.

«Тенге по итогам года чуть-чуть укрепился — 0,3%, что позволяет говорить о стабильности национальной валюты. Она позволила, и это очень важно, когда мы анализируем результаты года и делаем прогнозы на следующий — сохранить интерес инвесторов к инструментам, деноминированным в тенге. В том числе и на рынке ценных бумаг», — говорит заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк.

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