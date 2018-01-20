KASE: Казахстанцы получат возможность торговать валютой на бирже
Казахстанские брокеры могут прийти на валютный рынок KASE уже в этом году. Об этом заявила председатель правления биржи Алина Алдамберген, передает телеканал «Хабар».
Казахстанские брокеры могут прийти на валютный рынок KASE уже в этом году. Об этом заявила председатель правления биржи Алина Алдамберген, передает телеканал «Хабар».
Принятие соответствующих поправок ожидается уже в первом квартале этого года.
В этом случае игроки могут получить лицензии на банковские операции в сумме до 100 тыс долларов в день. Брокерскими услугами смогут пользоваться и рядовые казахстанцы, покупая и продавая валюту на бирже, минуя обменники. Пока же, услугами брокеров пользуются только БВУ.
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