Нацбанк Украины допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
По словам замглавы НБУ, если Киев до июля не получит очередной транш, то это будет означать окончание программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
По словам замглавы НБУ, если Киев до июля не получит очередной транш, то это будет означать окончание программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом в интервью «Украинским новостям» заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.
По словам Сологуба, это произойдет в том случае, если страна до июля не получит очередной транш от МВФ. «Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — отметил замглавы НБУ.
«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — отметил он.
Крупнейший кредитор Украины — МВФ — в 2017 году выделил Киеву один транш в размере одного миллиарда долларов, еще один транш был перенесен на 2018 год. Всего по действующей программе Киев за три года получил четыре транша в размере 8,5 миллиарда долларов из планировавшихся 17,1 миллиарда долларов.
Нацбанк Украины в 2018 году рассчитывает получить два транша на сумму 3,5 миллиарда долларов, однако Минфин рассчитывает, что сумма предоставленных кредитов может оказаться больше. Действие программы, утвержденной в 2015 году, изначально было рассчитано на четыре года.