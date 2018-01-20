В Астане более 60 неосвоенных земучастков изъяты у владельцев в 2017 году
С владельцами участков расторгнуты договоры, так как за время аренды земля ими не использовалась по назначению.
С владельцами участков расторгнуты договоры, так как за время аренды земля ими не использовалась по назначению.
64 неосвоенных земельных участка изъяты столичным акиматом по итогам 2017 года, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на замруководителя управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Астаны Айдына Молдагалиева.
Законодательством предусмотрен трёхлетний срок для освоения участков. Если в течение этого времени владелец земли не начнёт её осваивать, то этот участок изымается. Процесс контроля ведётся в соответствии с «Дорожной картой по изъятию неиспользованных земель», разработанной совместно с Генпрокуратурой.
«В 2017 году нами изъято 64 участка, в том числе 43 частных земельных участка. 21 участок возвращён в государственную собственность путём расторжения договоров аренды», — информировал Айдын Молдагалиев.
Кроме того, по 11 участкам ведутся судебные разбирательства, по 35 участкам проводится контрольная проверка. Собственники 250 участков после разъяснительной работы приступили к освоению.
«Есть положительный эффект. Отмечу, что данная работа проводится не с целью изъятия участков, а для стимулирования собственников к их освоению и вовлечению в экономический оборот», — уточнил Айдын Молдагалиев.
Также в течение года земельной комиссией при акимате 207 землепользователям было отказано в продлении аренды в связи с неосвоением участков.
В целом по Акмолинской области в прошлом году государству вернули более 16 тысяч гектаров земель. Ещё 200 тысяч гектаров будут изъяты в 2018—2019 годах.