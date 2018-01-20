В Астане более 60 неосвоенных земучастков изъяты у владельцев в 2017 году

Источник: Informburo.kz

64 неосвоенных земельных участка изъяты столичным акиматом по итогам 2017 года, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на замруководителя управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Астаны Айдына Молдагалиева.

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Законодательством предусмотрен трёхлетний срок для освоения участков. Если в течение этого времени владелец земли не начнёт её осваивать, то этот участок изымается. Процесс контроля ведётся в соответствии с «Дорожной картой по изъятию неиспользованных земель», разработанной совместно с Генпрокуратурой.

«В 2017 году нами изъято 64 участка, в том числе 43 частных земельных участка. 21 участок возвращён в государственную собственность путём расторжения договоров аренды», — информировал Айдын Молдагалиев.

Кроме того, по 11 участкам ведутся судебные разбирательства, по 35 участкам проводится контрольная проверка. Собственники 250 участков после разъяснительной работы приступили к освоению.

«Есть положительный эффект. Отмечу, что данная работа проводится не с целью изъятия участков, а для стимулирования собственников к их освоению и вовлечению в экономический оборот», — уточнил Айдын Молдагалиев.

Также в течение года земельной комиссией при акимате 207 землепользователям было отказано в продлении аренды в связи с неосвоением участков.