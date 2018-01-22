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08:30 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Каждый второй новосибирский топ-менеджер готов к переезду

HeadHunter провела исследование мобильности кадров.

Эксперты HeadHunter проанализировали резюме из базы соискателей в Новосибирске. По данным рекрутинговой компании, 27% из них рассматривают возможность переезда в другой регион.

Самыми мобильными оказались специалисты сферы «добыча сырья»: легко готовы сменить место жительства 63%. Вторую строчку заняли топ-менеджеры — из них возможность переезда рассматривает каждый второй. 40% таких соискателей в категории «информационные технологии». Замыкают пятерку лидеров по мобильности сферы «строительство» (36%) и «туризм, гостиницы, рестораны» (36%).

«Почему сибиряки достаточно активно готовы переезжать? Конечно, не последняя причина тут — суровый климат нашего региона, поэтому южные направления пользуются традиционным спросом. Кроме этого, не секрет, что в больших городах, как Москва и Санкт-Петербург, проще найти работу многим профессионалам», — прокомментировала итоги исследования руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибирскому федеральному округу Елана Таращук.

По данным компании, результаты исследования свидетельствую о том, что представители многих сфер становятся все мобильнее. Например, доля таких кандидатов в «производстве» и «науке, образовании» увеличивается с каждым годом. Зато начинающие специалисты, как оказалось, не спешат к самостоятельной жизни подальше от родных и близких: только 17% таких кандидатов отметили, что готовы переехать.

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