Каждый второй новосибирский топ-менеджер готов к переезду
HeadHunter провела исследование мобильности кадров.
HeadHunter провела исследование мобильности кадров.
Эксперты HeadHunter проанализировали резюме из базы соискателей в Новосибирске. По данным рекрутинговой компании, 27% из них рассматривают возможность переезда в другой регион.
Самыми мобильными оказались специалисты сферы «добыча сырья»: легко готовы сменить место жительства 63%. Вторую строчку заняли
«Почему сибиряки достаточно активно готовы переезжать? Конечно, не последняя причина тут — суровый климат нашего региона, поэтому южные направления пользуются традиционным спросом. Кроме этого, не секрет, что в больших городах, как Москва и
По данным компании, результаты исследования свидетельствую о том, что представители многих сфер становятся все мобильнее. Например, доля таких кандидатов в «производстве» и «науке, образовании» увеличивается с каждым годом. Зато начинающие специалисты, как оказалось, не спешат к самостоятельной жизни подальше от родных и близких: только 17% таких кандидатов отметили, что готовы переехать.