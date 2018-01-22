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08:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В УГМК подтвердили, что готовятся к сносу телебашни в Екатеринбурге

В холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте.

Противники сноса продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить. На прошлой неделе около объекта появилась строительная техника. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе холдинга УГМК, это связано с «выполнением подготовительных работ для демонтажа объекта незавершенного строительства».

Демонтаж двухсотметрового долгостроя планируется провести в два этапа. Взрывчатка будет заложена в двух местах башни — на высоте 160 и 30 м, а взрывы произойдут с интервалом 1,5−2 минуты. В холдинге заверили, что при сносе окрестные дома не пострадают. Но предполагаемую дату демонтажа телебашни в компании не назвали.

Также в разговоре с корреспондентом Накануне.RU замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина рассказала, какие объекты появятся рядом с ледовой ареной.

«На углу Степана Разина и Декабристов, недалеко от БЦ “Саммит”, будет построен общегородской многоуровневый паркинг. Им смогут воспользоваться все желающие, то есть это будет именно городской паркинг», — заявила Пелевина, отметив, что еще один паркинг будет находиться у ледовой арены.

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В районе улицы Народной воли через Исеть возведут мост, вдоль реки организуют пешеходную зону, а между музеем истории и цирком появится площадь.

Стоит отметить, что против сноса телебашни и строительства на ее месте масштабного спортивного комплекса высказалась Свердловская организация Союза архитекторов России. Также против возведения ледовой арены активно выступает председатель Градсовета и бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. Он уверен, что ее появление приведет к транспортному коллапсу.

«Если сравнить арены по 15 тыс., которые сегодня строятся, то территория в 4,6 га, которую мы имеем — самая маленькая. В Москве строят стадион на 20 тыс. зрителей, там выделено 20 Га. В Сочи стадион на 10 тыс., там тоже территория за 10 га. Никто не поедет на общественном транспорте. Люди съедутся со всей округи и все будут на машинах. Они заставят все дворы», — отметил Вяткин в разговоре с Накануне.RU.

Заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН и действительный член Академии горных наук Анатолий Сашурин и вовсе уверен, что строить в этом месте опасно:

«Мы в этом районе работали [проводили исследования] для “Саммита”. Там достаточно активное тектоническое движение», — заметил Сашурин.

По его словам, купол цирка выполнен в привычной нам форме именно из-за этих особенностей почвы.

Также ученый заметил, что обрушение крыши аквапарка в 2004 году в Москве, при котором погибли 28 человек, произошло именно вследствие того, что при его строительстве не были учтены тектонические особенности.

В Екатеринбурге снесут городскую телебашню
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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