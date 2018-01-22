За месяц долги по зарплате в Прикамье снизились на 62%

81,9% от общей суммы зарплатных долгов, по данным статистиков, пришелся на организации обрабатывающих производств. Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в предприятиях. Всего компании и организации региона должны 657 работникам.

В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 11,5 тыс. рублей. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходилось 6,2 млн рублей.