За месяц долги по зарплате в Прикамье снизились на 62%
ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. Суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае на 1 января 2018 года составила 7,5 млн рублей. За месяц ее объем снизился на 62,3%, сообщает Пермьстат.
ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. Суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае на 1 января 2018 года составила 7,5 млн рублей. За месяц ее объем снизился на 62,3%, сообщает Пермьстат.
81,9% от общей суммы зарплатных долгов, по данным статистиков, пришелся на организации обрабатывающих производств. Вся имеющаяся задолженность образовалась
В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 11,5 тыс. рублей. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходилось 6,2 млн рублей.
Просроченные долги по зарплате имели организации трех муниципалитетов Прикамья. Это Кунгур (6 млн 179 тыс. рублей долгов), Кизеловский район (627 тысяч рублей) и Чайковский район (736 тысяч рублей).