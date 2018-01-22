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08:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

За месяц долги по зарплате в Прикамье снизились на 62%

ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. Суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае на 1 января 2018 года составила 7,5 млн рублей. За месяц ее объем снизился на 62,3%, сообщает Пермьстат.

81,9% от общей суммы зарплатных долгов, по данным статистиков, пришелся на организации обрабатывающих производств. Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в предприятиях. Всего компании и организации региона должны 657 работникам.

В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 11,5 тыс. рублей. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходилось 6,2 млн рублей.

Просроченные долги по зарплате имели организации трех муниципалитетов Прикамья. Это Кунгур (6 млн 179 тыс. рублей долгов), Кизеловский район (627 тысяч рублей) и Чайковский район (736 тысяч рублей).

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