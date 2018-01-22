Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Найдено спасение от измен
Занятия в бурятской школе возобновились под охраной военной полиции
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Внучка Елизаветы II выходит замуж
Бицепс Афродиты: как выглядит самая накачанная девушка планетыКогда-то она весила 39 килограммов. Сейчас ее называют «Железной русской», «Миссис Сталь», «подругой Халка»
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
У Китая и России есть козырь, который пошатнет положение США
В Западной Украине массово меняют имена на русские
Анна Курникова станцевала на яхте под песню Энрике Иглесиаса
Елизавета Боярская обнажилась для новой фотосессии
Получивший ранение в висок российский стрелок скончался
СМИ: эксперт о предпосылках начала войны НАТО с РФ
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
12Православные верующие отпраздновали Крещение
19:57 (мск), источник: БЕЛТА

По требованию прокуратуры в Бресте и Каменце наниматели погасили задолженность по зарплате

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. По требованию органов прокуратуры в Бресте и Каменце наниматели погасили задолженность по зарплате, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Источник: БЕЛТА

Задолженность по заработной плате перед работниками одного из учреждений образования была выявлена во время проверки Брестской транспортной прокуратурой. На тот момент задолженность за два месяца составляла более Br11 тыс.

В Каменецком районе прокуратура проверила деятельность индивидуального предпринимателя при рассмотрении обращения одного из работников. Мужчина утверждал, что работодатель не доплачивает ему в течение десяти месяцев и задолжал около Br600. Факт подтвердился.

Читайте также
Почему сельчанам задерживают зарплату?

В обоих случаях по постановлениям прокуроров наниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Деньги возвращены работникам в полном объеме.

Надзор за исполнением законодательства о защите трудовых прав граждан находится в числе приоритетных направлений работы органов прокуратуры Брестской области. В целом принимаемые контролирующими (надзорными) органами меры способствовали снижению в 2017 году количества нарушений.

Согласно статистическим данным, в минувшем году факты невыплаты заработной платы допускались двумя субъектами хозяйствования области — ОАО «Стройтрест № 8» и УП «Бресттурист».

В 2016 году такие факты отражались в статистической отчетности 14 субъектами хозяйствования, 6 из которых — неоднократно. В связи с допущенными нарушениями, в соответствии с постановлениями прокуратуры Бреста, юридические лица, а также их руководители привлечены к административной ответственности.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вера Брежнева устроила заводные танцы на американской парковке
Голливудские продюсеры назвали лучший фильм года
Кандидат в президенты России отказался от участия в выборах
Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира
Матвиенко встретилась с обвиняемым сенатором Керимовым
СМИ: Россиянин Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018
В России предложили узаконить сожительство: для чего это нужно?
Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его
Синоптики сделали долгосрочный прогноз погоды на февраль
Спорт
Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан С большой долей вероятности, легендарный шорт-трекист не поедет в родную Корею, хотя переговорный процесс еще продолжается
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Белье, с которым ты не окажешься в неловкой ситуации никогда Если бы нужно было выбрать всего один вид белья,то мы бы не раздумывая отдали свой голос за бесшовный комплект телесного оттенка
Дети
10 вещей, о которых мечтали девочки в 90-е Вряд ли вы сможете объяснить современным детям, почему девочки, выросшие в 90-е, так хотели заполучить эти предметы
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь