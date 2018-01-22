По требованию прокуратуры в Бресте и Каменце наниматели погасили задолженность по зарплате

Источник: БЕЛТА

Задолженность по заработной плате перед работниками одного из учреждений образования была выявлена во время проверки Брестской транспортной прокуратурой. На тот момент задолженность за два месяца составляла более Br11 тыс.

В Каменецком районе прокуратура проверила деятельность индивидуального предпринимателя при рассмотрении обращения одного из работников. Мужчина утверждал, что работодатель не доплачивает ему в течение десяти месяцев и задолжал около Br600. Факт подтвердился.

Читайте также Почему сельчанам задерживают зарплату?

В обоих случаях по постановлениям прокуроров наниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Деньги возвращены работникам в полном объеме.

Надзор за исполнением законодательства о защите трудовых прав граждан находится в числе приоритетных направлений работы органов прокуратуры Брестской области. В целом принимаемые контролирующими (надзорными) органами меры способствовали снижению в 2017 году количества нарушений.

Согласно статистическим данным, в минувшем году факты невыплаты заработной платы допускались двумя субъектами хозяйствования области — ОАО «Стройтрест № 8» и УП «Бресттурист».