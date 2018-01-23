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08:50 (мск), источник: Zakon.kz

Названы лидирующие по вводу жилья города и области РК

За 2017 год по госпрограмме «Нурлы жер» сдано 11,2 млн кв метров жилья.

Источник: Zakon.kz

На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек представил итоги первого года реализации разработанной по поручению Главы государства госпрограммы «Нұрлы жер», передает корреспондент Zakon.kz.

«По итогам 2017 года в жилищное строительство всего было инвестировано 979,8 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 18%. Доля частных инвестиций составила 825,8 млрд тенге или 84,3% от общего объема, государственных инвестиций — 154 млрд тенге или 15,7% от общего объема», — сказал он.

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По его словам, сданы в эксплуатацию 11,2 млн кв метров жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%.

«Общий ввод жилья к годовому плану программы выполнен на 111%. Всего было построено 100,8 тысяч жилищ, из них за счет частного сектора 75,8 тысяч жилищ или 75% от общего объема, за счет госинвестиций введено 25 тысяч квартир», — уточнил глава ведомства.

При этом он добавил, что лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана и Алматы, Мангистауская и Актюбинская области.

«Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской (42,4%), Южно-Казахстанской (36,2%), Костанайской (35,9%) и Павлодарской (31,2%) областях. Увеличение отмечено во всех регионах страны, кроме Алматинской области (-48,4%)», — проинформировал Ж. Касымбек.

По его данным, регионам для подведения необходимой инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки выделено 77,3 млрд тенге, освоено 99,5% или 76,9 млрд тенге.

«Допущено неосвоение средств в Акмолинской (99,1%), Карагандинской (92,2%) и Павлодарской (94,4%) областях. Основными причинами являются отставание от графика производства работ, расторжение договоров в связи с судебными разбирательствами и экономии по итогам государственных закупок. Неосвоено 325 млн тенге, из них Карагандинской области — 153 млн тенге, Павлодарская область — 165 млн тенге, Акмолинской области — 7 млн тенге», — сообщил Ж. Касыбек.

Как он подчеркнул, на текущий год для обустройства инженерных коммуникаций регионами при плановом объеме 80 млрд тенге заявлены к финансированию 132 проекта на 38,3 млрд. тенге или 48% от плана.

«При формировании расходов республиканского бюджета на 2018 год ряд регионов не представили соответствующую документацию. К примеру, акимат Атырауской области не представил ни одного проекта, заявлен низкий объем финансирования Мангистауской (0,6 млрд тенге) и Западно-Казахстанской (1,3 млрд тенге) областями», — заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

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