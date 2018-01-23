Названы лидирующие по вводу жилья города и области РК
За 2017 год по госпрограмме «Нурлы жер» сдано 11,2 млн кв метров жилья.
За 2017 год по госпрограмме «Нурлы жер» сдано 11,2 млн кв метров жилья.
На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек представил итоги первого года реализации разработанной по поручению Главы государства госпрограммы «Нұрлы жер», передает корреспондент Zakon.kz.
«По итогам 2017 года в жилищное строительство всего было инвестировано 979,8 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 18%. Доля частных инвестиций составила 825,8 млрд тенге или 84,3% от общего объема, государственных инвестиций — 154 млрд тенге или 15,7% от общего объема», — сказал он.
По его словам, сданы в эксплуатацию 11,2 млн кв метров жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%.
«Общий ввод жилья к годовому плану программы выполнен на 111%. Всего было построено 100,8 тысяч жилищ, из них за счет частного сектора 75,8 тысяч жилищ или 75% от общего объема, за счет госинвестиций введено 25 тысяч квартир», — уточнил глава ведомства.
При этом он добавил, что лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана и Алматы, Мангистауская и Актюбинская области.
«Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в
По его данным, регионам для подведения необходимой инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки выделено 77,3 млрд тенге, освоено 99,5% или 76,9 млрд тенге.
«Допущено неосвоение средств в Акмолинской (99,1%), Карагандинской (92,2%) и Павлодарской (94,4%) областях. Основными причинами являются отставание от графика производства работ, расторжение договоров в связи с судебными разбирательствами и экономии по итогам государственных закупок. Неосвоено 325 млн тенге, из них Карагандинской области — 153 млн тенге, Павлодарская область — 165 млн тенге, Акмолинской области — 7 млн тенге», — сообщил Ж. Касыбек.
Как он подчеркнул, на текущий год для обустройства инженерных коммуникаций регионами при плановом объеме 80 млрд тенге заявлены к финансированию 132 проекта на 38,3 млрд. тенге или 48% от плана.
«При формировании расходов республиканского бюджета на 2018 год ряд регионов не представили соответствующую документацию. К примеру, акимат Атырауской области не представил ни одного проекта, заявлен низкий объем финансирования Мангистауской (0,6 млрд тенге) и
Ксения Давыдова, Астана.