Иркутскстат: нефти добываем больше, мебели делаем меньше

На столько же увеличилась добыча полезных ископаемых, в том числе металлических руд, угля, сырой нефти и природного газа. Также Иркутскстат отмечает рост на обрабатывающих и химических производствах, в выпуске лекарственных средств и медицинских материалов, машин и оборудования. А вот изготовление компьютеров, электронных и оптических изделий в области снизилось. Сократилось кожевенное и мебельное производство.