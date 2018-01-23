Вокзал Пермь II обещают реконструировать к 300-летию города
Проектные работы по строительству
Проектные работы по строительству
О подготовке к реконструкции объекта сегодня, 23 января, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов. По его словам, конкурс по определению инвестора строительства
Процедуру будет проводить ОАО «РЖД» по условиям, согласованным с правительством Пермского края. Стоимость реализации проекта в настоящий момент оценивается в 9 млрд руб.
Согласно принятой концепции, все мероприятия по созданию ТПУ «Пермь II» берет на себя ОАО «РЖД». Этапы строительства и реконструкции объекта инфраструктуры планируется обеспечить за счёт привлеченных средств инвестора. В перечень работ входит реконструкция существующего здания железнодорожного вокзала, благоустройство прилегающей территории, развитие
После завершения строительства автовокзал перейдёт в собственность Пермского края. Инвестор сможет окупить свои вложения за счёт коммерческих объектов. Все работы планируется завершить к концу 2022 года.