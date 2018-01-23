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20:27 (мск), источник: NewsKo

Вокзал Пермь II обещают реконструировать к 300-летию города

Проектные работы по строительству транспортно-пересадочного центра будут закончены к середине 2019 года.

О подготовке к реконструкции объекта сегодня, 23 января, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов. По его словам, конкурс по определению инвестора строительства транспортно-пересадочного узла Пермь II состоится до 30 марта.

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Процедуру будет проводить ОАО «РЖД» по условиям, согласованным с правительством Пермского края. Стоимость реализации проекта в настоящий момент оценивается в 9 млрд руб.

Согласно принятой концепции, все мероприятия по созданию ТПУ «Пермь II» берет на себя ОАО «РЖД». Этапы строительства и реконструкции объекта инфраструктуры планируется обеспечить за счёт привлеченных средств инвестора. В перечень работ входит реконструкция существующего здания железнодорожного вокзала, благоустройство прилегающей территории, развитие улично-дорожной сети, а также создание иных объектов транспортной и общественной инфраструктуры.

Власти Пермского края и Перми займутся проектированием и строительством ул. Строителей (на условиях бюджетного софинансирования в соотношении 75% на 25% cоответственно), а также предоставят технические условия для присоединения к сетям, организуют перенос междугородних и пригородных автобусных маршрутов, а также маршрутов городского общественного транспорта.

После завершения строительства автовокзал перейдёт в собственность Пермского края. Инвестор сможет окупить свои вложения за счёт коммерческих объектов. Все работы планируется завершить к концу 2022 года.

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