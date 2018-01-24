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08:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Миассе и Златоусте теперь можно ездить по единой транспортной карте

Жители Златоуста и Миасса на себе почувствовали все плюсы агломерации и взаимодействия двух городов.

С 1 января в муниципалитетах заработала единая система оплаты общественного транспорта. Теперь пополняемой пластиковой картой можно пользоваться не только в местных автобусах и трамваях, но и в миасских троллейбусах, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Пенсионерка Галина Жиневина сегодня приехала в Миасс к родственникам и старым друзьям. Теперь, рассказывает, передвигаться по соседнему городу стало еще удобнее. Златоустовской транспортной картой можно расплачиваться в миасском транспорте.

Единую систему оплаты проезда в общественном транспорте тестируют с 1 января. Это результат агломерации двух городов, рассказывают в мэрии Миасса.

«Это единый проездной в троллейбусе и автобусе. Это все муниципальные маршруты. Весь Миасс, включая сёла и посёлки. Условие — наличие считывателей и терминалов», — поясняет первый заместитель главы Миасского городского округа Александр Качев.

Такое же «электронное гостеприимство» жителям Миасса готовы оказать и златоустовские транспортники. В трамваях и автобусах с радостью примут пластик с золотым лосем на гербе. Перевозчики напоминают: карту легко пополнять, а при использовании она даёт солидную экономию. В будущем транспортная агломерация коснется и других соседних городов. Сейчас прорабатывают детали транспортного соглашения и решают, как будет проходить расчет между муниципалитетами и как будут действовать льготы.

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