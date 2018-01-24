В Миассе и Златоусте теперь можно ездить по единой транспортной карте

С 1 января в муниципалитетах заработала единая система оплаты общественного транспорта. Теперь пополняемой пластиковой картой можно пользоваться не только в местных автобусах и трамваях, но и в миасских троллейбусах, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Пенсионерка Галина Жиневина сегодня приехала в Миасс к родственникам и старым друзьям. Теперь, рассказывает, передвигаться по соседнему городу стало еще удобнее. Златоустовской транспортной картой можно расплачиваться в миасском транспорте.

Единую систему оплаты проезда в общественном транспорте тестируют с 1 января. Это результат агломерации двух городов, рассказывают в мэрии Миасса.

«Это единый проездной в троллейбусе и автобусе. Это все муниципальные маршруты. Весь Миасс, включая сёла и посёлки. Условие — наличие считывателей и терминалов», — поясняет первый заместитель главы Миасского городского округа Александр Качев.