В Миассе и Златоусте теперь можно ездить по единой транспортной карте
Жители Златоуста и Миасса на себе почувствовали все плюсы агломерации и взаимодействия двух городов.
Жители Златоуста и Миасса на себе почувствовали все плюсы агломерации и взаимодействия двух городов.
С 1 января в муниципалитетах заработала единая система оплаты общественного транспорта. Теперь пополняемой пластиковой картой можно пользоваться не только в местных автобусах и трамваях, но и в миасских троллейбусах, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Пенсионерка Галина Жиневина сегодня приехала в Миасс к родственникам и старым друзьям. Теперь, рассказывает, передвигаться по соседнему городу стало еще удобнее. Златоустовской транспортной картой можно расплачиваться в миасском транспорте.
Единую систему оплаты проезда в общественном транспорте тестируют с 1 января. Это результат агломерации двух городов, рассказывают в мэрии Миасса.
«Это единый проездной в троллейбусе и автобусе. Это все муниципальные маршруты. Весь Миасс, включая сёла и посёлки. Условие — наличие считывателей и терминалов», — поясняет первый заместитель главы Миасского городского округа Александр Качев.
Такое же «электронное гостеприимство» жителям Миасса готовы оказать и златоустовские транспортники. В трамваях и автобусах с радостью примут пластик с золотым лосем на гербе. Перевозчики напоминают: карту легко пополнять, а при использовании она даёт солидную экономию. В будущем транспортная агломерация коснется и других соседних городов. Сейчас прорабатывают детали транспортного соглашения и решают, как будет проходить расчет между муниципалитетами и как будут действовать льготы.