Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
Елена Захарова продемонстрировала фигуру после родов
Эксперт: почему Россия пустила турецкие войска в Африн
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
«Мне 69, и это только начало»Почему среди моделей все больше пожилых
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Советник главы МВД Украины: в России начнутся серьезные проблемы
«Водит тарелкой»: СМИ о приемах штурмовиков РФ
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Отель в Калининграде взвинтил цены на 5000 процентов
В Китае построили железную дорогу за 9 часов
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
10Всемирный день The Beatles
09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Экспорт из Новосибирской области в прошлом году превысил импорт

Из региона за рубеж отправляли тепловыделяющие сборки для ядерных реакторов и продукты.

Источник: Комсомольская правда

Объем экспорта из Новосибирской области превысил импорт на 192 миллиона долларов. Также отмечается рост внешнеторговых оборотов по сравнению с 2016 годом. Его общий объем- 2 миллиарда долларов США. Об этом сообщили в Новосибирской таможне. Ведомство подвело итоги работы за прошедший год.

— Из России вывозится, в основном, машиностроительная продукция (тепловыделяющие сборки, угольные электроды, электронно-оптические преобразователи и др.) продовольственные товары (рапс, пиво, конфеты, мука, корма для животных, мучные изделия) и продукция химической промышленности (полиэтилен, катализаторы, литий металлический), — сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

По данным ведомства, львиная доля ушла в страны дальнего зарубежья -Китай, Индию, Болгарию, Францию и Германию. В регион ввозилась медтехника, промышленное оборудование и оптические элементы. Также за границей покупали изделия из металлов и пластмассу. Крупнейшие страны-импортеры — Китай, Франция и Германия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Нападение на школу в Бурятии: задержаны два соучастника 9-классника
5 лайфхаков для тех, кому предстоит сдавать ЕГЭ
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь