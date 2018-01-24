Экспорт из Новосибирской области в прошлом году превысил импорт
Из региона за рубеж отправляли тепловыделяющие сборки для ядерных реакторов и продукты.
Из региона за рубеж отправляли тепловыделяющие сборки для ядерных реакторов и продукты.
Объем экспорта из Новосибирской области превысил импорт на 192 миллиона долларов. Также отмечается рост внешнеторговых оборотов по сравнению с 2016 годом. Его общий объем- 2 миллиарда долларов США. Об этом сообщили в Новосибирской таможне. Ведомство подвело итоги работы за прошедший год.
— Из России вывозится, в основном, машиностроительная продукция (тепловыделяющие сборки, угольные электроды,
По данным ведомства, львиная доля ушла в страны дальнего зарубежья -Китай, Индию, Болгарию, Францию и Германию. В регион ввозилась медтехника, промышленное оборудование и оптические элементы. Также за границей покупали изделия из металлов и пластмассу. Крупнейшие