Экспорт из Новосибирской области в прошлом году превысил импорт

Источник: Комсомольская правда

Объем экспорта из Новосибирской области превысил импорт на 192 миллиона долларов. Также отмечается рост внешнеторговых оборотов по сравнению с 2016 годом. Его общий объем- 2 миллиарда долларов США. Об этом сообщили в Новосибирской таможне. Ведомство подвело итоги работы за прошедший год.

— Из России вывозится, в основном, машиностроительная продукция (тепловыделяющие сборки, угольные электроды, электронно-оптические преобразователи и др.) продовольственные товары (рапс, пиво, конфеты, мука, корма для животных, мучные изделия) и продукция химической промышленности (полиэтилен, катализаторы, литий металлический), — сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.